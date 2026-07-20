 2026-07-17T11:53:53.177Z

Transfers

YF-Verteidiger nach Baden - Kreuzlingen holt Spieler aus 3. Liga

Transferübersicht: Promotion League

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
Promotion League CH
Bellinzona
YF Juventus
FC Basel II
FC Zürich II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.

AC Bellinzona
Trainer: Francesco Pargalia
Zugänge:
Abgänge: Jonatan Mayorga (Yverdon Sport FC), Pierrick Moulin (FC Sion), Willy Vogt (FC Motherwell/SCO), Evan Rossier (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)

BSC Young Boys II
Trainer: Joel Magnin
Zugänge:
Abgänge: Ruben Salchli (SC Kriens), Fabrice Gwerder (FC Münsingen), Ebrima Colley (Konyaspor/TÜR), Benjamin Kabeya (BSC Young Boys), Elio Rufener (SC Kriens)

FC Amical Saint-Prex
Trainer: Andy Laugeois
Zugänge: Lucas Billet (CS Chênois), Stephane Gomes (FC Echallens Région), Brian Atangana (Etoile Carouge FC)
Abgänge: David Blackwell (Pully Football), Gaëtan Girardet (FC Forward-Morges)

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FC Basel II
Trainer: Patrik Baumann
Zugänge:
Abgänge: Yannick Schweizer (SV Muttenz), Eliah Jordan (FC Aarau), Marvin Akahomen (SC Kriens)

FC Bavois
Trainer: Bekim Uka
Zugänge: Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Jose Aguilar (FC Bulle), Ali Benelmir (FC Baden)
Abgänge: Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais)

FC Biel-Bienne
Trainer: Samir Chaibeddra
Zugänge: Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern), Saleh Chihadeh (FC Prishtina Bern), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)
Abgänge: Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT)

FC Breitenrain
Trainer: Alain Villard
Zugänge: Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern)
Abgänge: Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus)

FC Bulle
Trainer: Jean-Philippe Lebeau
Zugänge: Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II), Luca Gelato (FC Stade Lausanne-Ouchy), Elisio Antunes (Meyrin FC), Hervé Lévi Matondo (Vevey-Sports), Valentin Nushi (FC Bassecourt), Ardit Meha (CS Romontois)
Abgänge: Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex), Jose Aguilar (FC Bavois)

FC Grand-Saconnex
Trainer: Jean-Michel Aeby
Zugänge: Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC), Azihar Mhoumadi (Lancy FC), Fabio André Lopes Correia (Lancy FC), Vincent Ruefli (Etoile Carouge FC), Jules Tomas (CS Chênois), Ertem Bello (FC Veyrier Sports), Thomas Perchaud (FC Stade Nyonnais), Ardonit Selimi (Servette Genf II), Luca Scandurra (Servette Genf II)
Abgänge: Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC), Matteo Regillo (FC Stade Nyonnais), Valton Behrami (USI Azzurri), Ismael Mpambani (FC Versoix)

FC Kreuzlingen
Trainer: Kürsat Ortancioglu
Zugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18), David Rajic (SC Winterthur United)
Abgänge: Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld)

FC Lugano II
Trainer: Andrea Vitali
Zugänge:
Abgänge: Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax), David Piffero (US Semine), Ilias Chakor (FC Ascona)

FC Luzern II
Trainer: Christian Schwegler
Zugänge:
Abgänge: Mauricio Willimann (SC Kriens), Yannis Studer (FC Langenthal)

FC Paradiso
Trainer: Andrea Agostinelli
Zugänge: Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel)
Abgänge: Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne)

FC Schaffhausen
Trainer: David Sesa
Zugänge: Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)
Abgänge: Raphael Radtke (FC Luzern)

FC Zürich II
Trainer: Burim Kukeli
Zugänge: Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon)
Abgänge: Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova)

SC Brühl
Trainer: Denis Sonderegger
Zugänge:
Abgänge: Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT)

SC Cham
Trainer: Pascal Nussbaumer
Zugänge: Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal), Jan Peter Zaugg (Thun Berner Oberland II)
Abgänge: Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz)

SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain), Marvin Assane (FC Dietikon)
Abgänge: Simon Tschopp (FC Baden)

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