YF-Verteidiger nach Baden - Kreuzlingen holt Spieler aus 3. Liga

FC BavoisTrainer:
Bekim UkaZugänge:
Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Jose Aguilar (FC Bulle), Ali Benelmir (FC Baden)Abgänge:
Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais) FC Biel-BienneTrainer:
Samir ChaibeddraZugänge:
Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern), Saleh Chihadeh (FC Prishtina Bern), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)Abgänge:
Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT) FC BreitenrainTrainer:
Alain VillardZugänge:
Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern) Abgänge:
Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus) FC BulleTrainer:
Jean-Philippe LebeauZugänge:
Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II), Luca Gelato (FC Stade Lausanne-Ouchy), Elisio Antunes (Meyrin FC), Hervé Lévi Matondo (Vevey-Sports), Valentin Nushi (FC Bassecourt), Ardit Meha (CS Romontois)Abgänge:
Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex), Jose Aguilar (FC Bavois) FC Grand-SaconnexTrainer:
Jean-Michel AebyZugänge:
Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC), Azihar Mhoumadi (Lancy FC), Fabio André Lopes Correia (Lancy FC), Vincent Ruefli (Etoile Carouge FC), Jules Tomas (CS Chênois), Ertem Bello (FC Veyrier Sports), Thomas Perchaud (FC Stade Nyonnais), Ardonit Selimi (Servette Genf II), Luca Scandurra (Servette Genf II) Abgänge:
Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC), Matteo Regillo (FC Stade Nyonnais), Valton Behrami (USI Azzurri), Ismael Mpambani (FC Versoix) FC KreuzlingenTrainer:
Kürsat OrtanciogluZugänge:
Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18), David Rajic (SC Winterthur United)Abgänge:
Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld) FC Lugano IITrainer:
Andrea VitaliZugänge:Abgänge:
Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax), David Piffero (US Semine), Ilias Chakor (FC Ascona) FC Luzern IITrainer:
Christian SchweglerZugänge:Abgänge:
Mauricio Willimann (SC Kriens), Yannis Studer (FC Langenthal) FC ParadisoTrainer:
Andrea AgostinelliZugänge:
Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel) Abgänge:
Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne) FC SchaffhausenTrainer:
David SesaZugänge:
Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG) Abgänge:
Raphael Radtke (FC Luzern) FC Zürich IITrainer:
Burim KukeliZugänge:
Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon) Abgänge:
Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova) SC BrühlTrainer:
Denis SondereggerZugänge:Abgänge:
Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT) SC ChamTrainer:
Pascal NussbaumerZugänge:
Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal), Jan Peter Zaugg (Thun Berner Oberland II) Abgänge:
Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz) SC YF JuventusTrainer: Zugänge:
Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain), Marvin Assane (FC Dietikon)Abgänge:
Simon Tschopp (FC Baden)
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