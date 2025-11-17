YF strauchelt erstmals - Tuggen siegt in Unterzahl

Am 14. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus zum ersten Mal eine Partie verloren. Dadurch verkürzte Tuggen dank eines Sieges zu zehnt den Abstand auf den Ligakrösus. Ebenfalls erfolgreich war Wettswil-Bonstetten, während Kosova in Unterzahl Moral zeigte.
Verloren: YF zum ersten Mal geschlagen
Vierzehn Spiele hat es gedauert, bis YF Juventus in einer Partie keine Punkte holte. Die Stadtzürcher verloren das Spitzenspiel auswärts gegen das zweitplatzierte Taverne mit 0:1. Das einzige Tor erzielte Diniz in der 54. Minute.
Gesagt: "Wir waren den Fans heute noch etwas schuldig"
Trotz langer Unterzahl hat der FC Tuggen zu Hause gegen Mendrisio mit 1:0 gewinnen können und verkürzt damit den Abstand auf Leader YF auf acht Zähler.
Moral gezeigt: Kosova in Unterzahl vom 0:2 zum Unentschieden
Der FC Kosova rettete zu Hause gegen Collina D'Oro nach schlechter erster Halbzeit noch ein 2:2-Unentschieden und überzeugte dabei vor allem auf der mentalen Seite.
In der ersten Hälfte lief zunächst alles gegen Kosova. Die Stadtzürcher lagen früh zurück und dann sah Künzli nach 16 Minuten nach einer Tätlichkeit sogar noch die Rote Karte. Wenig überraschend erhöhten die Tessiner Gäste anschliessend auf 2:0 und gingen somit mit einer souveränen Führung in die Pause.
In der zweiten Hälfte jedoch stellte Kosova alles auf den Kopf. Die Stadtzürcher schafften zunächst per Elfmeter von Foniqi den Anschlusstreffer und glichen in der 77. Minute nach einem Treffer des eingewechselten Francisco Rodriguez aus.
Geteilt I: Höngg mit spätem Punktgewinn
Nach schwierigen Wochen hat der SV Höngg die nächste Niederlage knapp abwenden können. Die Mannschaft von Stefan Goll trennte sich von St. Gallens U21 2:2. Der Treffer zum Ausgleich für die Höngger fiel erst spät in der 83. Minute.
Geteilt II: Dietikon nur mit Remis
Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltages, das wegen der Länderspiele bereits vor zehn Tagen stattgefunden hatte, trennte sich Dietikon von Eschen/Mauren ebenfalls 2:2.
Der Start ins Spiel verlief für den FCD schlecht. Bereits nach elf Minuten geriet Dietikon in Rückstand. In der 37. Minute führte ein ungewohnter Fehlpass von Marc Triet zum zweiten Gegentor: Der Mittelfeldspieler spielte den Ball in der eigenen Platzhälfte direkt in die Füsse eines Liechtensteiners, der sofort den tiefen Steilpass auf Ismael Jimoh setzte. Dieser zog alleine auf Keeper André Imfeld zu und verwertete eiskalt zum 2:0. Kurz darauf verpasste Jimoh das mögliche dritte Tor nur knapp.
FCD-Trainer Tarone reagierte zur Halbzeit mit personellen und taktischen Änderungen. Mit Sangare und Baldeh sowie der Umstellung auf eine Dreierkette gewann Dietikon spürbar an Präsenz. Auf dem schweren, aufgeweichten Terrain übernahm plötzlich das Heimteam das Spielgeschehen und startete Angriff um Angriff – angetrieben vor allem von Sangare.
In der 57. Minute gelang M’Biye nach einem Tempolauf der Anschlusstreffer, zehn Minuten später verwandelte Luis Mestre einen Handspenalty sicher zum 2:2. In der Schlussphase kämpften beide Mannschaften mit dem zunehmend schwierigen Rasen. Klare Torchancen blieben aus, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.
"Ich gratuliere meinem Team für die Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause. Das war klasse", lobte Dietikons Trainer Daniel Tarone seine Mannen in der "Limmattaler Zeitung".
