Der Spieltag
Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltages holte der FC Dietikon (rot) gegen Eschen/Mauren einen 0:2-Rückstand auf und spielte schliesslich 2:2 unentschieden.
Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltages holte der FC Dietikon (rot) gegen Eschen/Mauren einen 0:2-Rückstand auf und spielte schliesslich 2:2 unentschieden. – Foto: Facebook / FC Dietikon

YF strauchelt erstmals - Tuggen siegt in Unterzahl

1. Liga, Gruppe 3: 14. Runde

1. Liga, Gruppe 3
FC Dietikon
FC Kosova
SV Höngg
USV Eschen

Am 14. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus zum ersten Mal eine Partie verloren. Dadurch verkürzte Tuggen dank eines Sieges zu zehnt den Abstand auf den Ligakrösus. Ebenfalls erfolgreich war Wettswil-Bonstetten, während Kosova in Unterzahl Moral zeigte.

Verloren: YF zum ersten Mal geschlagen
Vierzehn Spiele hat es gedauert, bis YF Juventus in einer Partie keine Punkte holte. Die Stadtzürcher verloren das Spitzenspiel auswärts gegen das zweitplatzierte Taverne mit 0:1. Das einzige Tor erzielte Diniz in der 54. Minute.

Gesagt: "Wir waren den Fans heute noch etwas schuldig"
Trotz langer Unterzahl hat der FC Tuggen zu Hause gegen Mendrisio mit 1:0 gewinnen können und verkürzt damit den Abstand auf Leader YF auf acht Zähler.

Tuggen wollte den Jahresabschluss vor heimischem Publikum positiv gestalten und startete entsprechend druckvoll in die Partie. Bereits in den ersten zehn Minuten erspielte sich das Heimteam zwei ausgezeichnete Torchancen: Erst scheiterte Caine Keller aus kurzer Distanz, wenig später fand auch Nando Rüegg in einer vielversprechenden Position seinen Meister im aufmerksamen Tessiner Torhüter Pelloni.

Mendrisio hingegen zeigte sich zu Beginn äusserst verhalten. Die Gäste wirkten ideenlos, ihre eher destruktive Spielweise führte kaum zu zusammenhängenden Aktionen. So kristallisierte sich schnell heraus, dass Tuggen an diesem Samstag das spielbestimmende Team war – einzig die verdiente Führung liess auf sich warten.

Kurz vor der Pause rückte dann Schiedsrichter Daniel Uhrmann ins Zentrum des Geschehens. In einer unübersichtlichen Szene zeigte er Tuggens Quintas nach einem Foul die zweite Gelbe Karte – eine harte Entscheidung, die das Heimteam für mehr als eine Halbzeit in Unterzahl brachte. Wenige Momente später folgte der nächste Aufreger: Nach einem Halten an Fernando Rodrigues entschied Uhrmann auf Penalty. Der gefoulte Stürmer übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0-Halbzeitstand.

Auch im zweiten Durchgang blieb Tuggen trotz numerischer Unterlegenheit das tonangebende Team. Die Previtali-Elf erspielte sich wiederholt gute Möglichkeiten, besonders Tayey vergab eine grosse Chance, als er allein vor Pelloni zu viel Zeit hatte und am Keeper scheiterte. Dennoch liess Tuggen defensiv nichts anbrennen. Mendrisio kam über die gesamte Spielzeit zu keiner nennenswerten Torchance. Mit kühlen Köpfen, hohem Einsatz und überzeugendem Offensivspiel brachte Tuggen den knappen, aber verdienten 1:0-Sieg über die Zeit.

"Wie waren heute den Fans noch etwas schuldig, nach den Heimniederlagen in der Hinrunde. Deshalb wollten wir unbedingt gewinnen. Das ist uns gelungen", resümierte Tuggen-Verteidiger Jonas Rüegg im "March Anzeiger".

Erkämpft: Spektakuläres Remis für Freienbach
Im letzten Auswärtsspiel dieses Jahres hat der FC Freienbach gegen Baden ein starkes 3:3 gespielt. Die Höfner lagen zwischenzeitlich mit 1:3 im Hintertreffen, kämpften sich jedoch in der zweiten Hälfte nochmals zurück.

Der FC Baden startete im Stadion Esp mit viel Offensivdrang und setzte Freienbach von Beginn an unter Druck. FCF-Trainer Flühmann hatte diese Spielweise zwar erwartet und sein Team mit einer Fünferkette aufgestellt, um die Räume für die Aargauer eng zu machen. Doch diese Strategie hielt keine Viertelstunde stand. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff nutzte Alessandro Barletta einen zweiten Abschlussversuch und brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

Die Antwort der Höfner liess einige Minuten auf sich warten. Schliesslich war es Teixeira, der mit einem strammen Schuss aus rund 15 Metern Badens Goalie Hunn erstmals ernsthaft prüfte. Nach einem weiteren gefährlichen Abschluss desselben Spielers belohnte sich der FCF schliesslich in der 34. Minute für seine Offensivbemühungen: Über die linke Seite wurde Kemil Festic freigespielt, der den Ball in die Mitte legte, wo Luca Straub am hinteren Pfosten einschieben konnte. Bei dieser Aktion verletzte sich Straub jedoch unglücklich und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

Das 1:1 konnten die Freienbacher allerdings nicht in die Pause retten. Nach 40 Minuten entwischte Giampa der FCF-Abwehr und schob allein vor Merkas zum 2:1 für Baden ein. Nur wenige Minuten später profitierte erneut Giampa von einem Fehler des Freienbacher Torhüters und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 – der Pausenstand.

Freienbach kam mit enormem Schwung aus der Kabine und setzte alles daran, den Rückstand sofort zu verkürzen. Tatsächlich liess der Anschlusstreffer nicht lange auf sich warten: Nach schöner Vorarbeit wurde Stähli mustergültig bedient, der den starken Badener Keeper Hunn mit einem cleveren Lupfer überwand. Kurze Zeit später wäre den Höfnern beinahe der Ausgleich gelungen, doch sowohl Teixeira als auch Kllokoqi scheiterten nacheinander am Aluminium.

Obwohl Baden die Partie zwischenzeitlich etwas beruhigen konnte, blieb das Team von Trainer Stefan Flühmann hartnäckig und wurde in der 80. Minute belohnt: Ein indirekt getretener Freistoss von Silvan Gönitzer schlug unhaltbar im Tor von Hunn ein und sorgte für das verdiente 3:3. Damit sicherte sich Freienbach einen wichtigen Punkt gegen einen ambitionierten Gegner.

Gewonnen: Wettswil lässt der "Spielvi" keine Chance
Sozusagen standesgemäss feierte Wettswil-Bonstetten einen 2:0-Sieg über das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen.

Die Ämtler übernahmen von Beginn weg die Kontrolle und erspielten sich früh mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch an der Präzision im Abschluss. Schaffhausen versuchte, das hohe Pressing des FCWB mit sauberem Aufbauspiel zu lösen, verlor in der 22. Minute jedoch im eigenen Strafraum den Ball. Peter legte quer auf Vukasinovic, der zur verdienten Führung einschob. Die Partie wurde zunehmend härter, und nach einem groben Foul an Stettler hatte Schaffhausen Glück, ohne Platzverweis in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zu ersten gefährlichen Abschlüssen, doch Keeper Thaler parierte zweimal spektakulär. Kurz darauf entschied Schneebeli mit einem präzisen Schlenzer zum 2:0 die Partie. Wettswil verwaltete die Führung souverän und feierte einen ungefährdeten Auswärtssieg.

Moral gezeigt: Kosova in Unterzahl vom 0:2 zum Unentschieden
Der FC Kosova rettete zu Hause gegen Collina D'Oro nach schlechter erster Halbzeit noch ein 2:2-Unentschieden und überzeugte dabei vor allem auf der mentalen Seite.

In der ersten Hälfte lief zunächst alles gegen Kosova. Die Stadtzürcher lagen früh zurück und dann sah Künzli nach 16 Minuten nach einer Tätlichkeit sogar noch die Rote Karte. Wenig überraschend erhöhten die Tessiner Gäste anschliessend auf 2:0 und gingen somit mit einer souveränen Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte jedoch stellte Kosova alles auf den Kopf. Die Stadtzürcher schafften zunächst per Elfmeter von Foniqi den Anschlusstreffer und glichen in der 77. Minute nach einem Treffer des eingewechselten Francisco Rodriguez aus.

Geteilt I: Höngg mit spätem Punktgewinn
Nach schwierigen Wochen hat der SV Höngg die nächste Niederlage knapp abwenden können. Die Mannschaft von Stefan Goll trennte sich von St. Gallens U21 2:2. Der Treffer zum Ausgleich für die Höngger fiel erst spät in der 83. Minute.

Geteilt II: Dietikon nur mit Remis
Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltages, das wegen der Länderspiele bereits vor zehn Tagen stattgefunden hatte, trennte sich Dietikon von Eschen/Mauren ebenfalls 2:2.

Der Start ins Spiel verlief für den FCD schlecht. Bereits nach elf Minuten geriet Dietikon in Rückstand. In der 37. Minute führte ein ungewohnter Fehlpass von Marc Triet zum zweiten Gegentor: Der Mittelfeldspieler spielte den Ball in der eigenen Platzhälfte direkt in die Füsse eines Liechtensteiners, der sofort den tiefen Steilpass auf Ismael Jimoh setzte. Dieser zog alleine auf Keeper André Imfeld zu und verwertete eiskalt zum 2:0. Kurz darauf verpasste Jimoh das mögliche dritte Tor nur knapp.

FCD-Trainer Tarone reagierte zur Halbzeit mit personellen und taktischen Änderungen. Mit Sangare und Baldeh sowie der Umstellung auf eine Dreierkette gewann Dietikon spürbar an Präsenz. Auf dem schweren, aufgeweichten Terrain übernahm plötzlich das Heimteam das Spielgeschehen und startete Angriff um Angriff – angetrieben vor allem von Sangare.

In der 57. Minute gelang M’Biye nach einem Tempolauf der Anschlusstreffer, zehn Minuten später verwandelte Luis Mestre einen Handspenalty sicher zum 2:2. In der Schlussphase kämpften beide Mannschaften mit dem zunehmend schwierigen Rasen. Klare Torchancen blieben aus, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.

"Ich gratuliere meinem Team für die Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause. Das war klasse", lobte Dietikons Trainer Daniel Tarone seine Mannen in der "Limmattaler Zeitung".

Eric Fuchs