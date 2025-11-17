YF strauchelt erstmals - Tuggen siegt in Unterzahl

Tuggen wollte den Jahresabschluss vor heimischem Publikum positiv gestalten und startete entsprechend druckvoll in die Partie. Bereits in den ersten zehn Minuten erspielte sich das Heimteam zwei ausgezeichnete Torchancen: Erst scheiterte Caine Keller aus kurzer Distanz, wenig später fand auch Nando Rüegg in einer vielversprechenden Position seinen Meister im aufmerksamen Tessiner Torhüter Pelloni.

Mendrisio hingegen zeigte sich zu Beginn äusserst verhalten. Die Gäste wirkten ideenlos, ihre eher destruktive Spielweise führte kaum zu zusammenhängenden Aktionen. So kristallisierte sich schnell heraus, dass Tuggen an diesem Samstag das spielbestimmende Team war – einzig die verdiente Führung liess auf sich warten.

Kurz vor der Pause rückte dann Schiedsrichter Daniel Uhrmann ins Zentrum des Geschehens. In einer unübersichtlichen Szene zeigte er Tuggens Quintas nach einem Foul die zweite Gelbe Karte – eine harte Entscheidung, die das Heimteam für mehr als eine Halbzeit in Unterzahl brachte. Wenige Momente später folgte der nächste Aufreger: Nach einem Halten an Fernando Rodrigues entschied Uhrmann auf Penalty. Der gefoulte Stürmer übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0-Halbzeitstand.

Auch im zweiten Durchgang blieb Tuggen trotz numerischer Unterlegenheit das tonangebende Team. Die Previtali-Elf erspielte sich wiederholt gute Möglichkeiten, besonders Tayey vergab eine grosse Chance, als er allein vor Pelloni zu viel Zeit hatte und am Keeper scheiterte. Dennoch liess Tuggen defensiv nichts anbrennen. Mendrisio kam über die gesamte Spielzeit zu keiner nennenswerten Torchance. Mit kühlen Köpfen, hohem Einsatz und überzeugendem Offensivspiel brachte Tuggen den knappen, aber verdienten 1:0-Sieg über die Zeit.

"Wie waren heute den Fans noch etwas schuldig, nach den Heimniederlagen in der Hinrunde. Deshalb wollten wir unbedingt gewinnen. Das ist uns gelungen", resümierte Tuggen-Verteidiger Jonas Rüegg im "March Anzeiger".

Erkämpft: Spektakuläres Remis für Freienbach

Im letzten Auswärtsspiel dieses Jahres hat der FC Freienbach gegen Baden ein starkes 3:3 gespielt. Die Höfner lagen zwischenzeitlich mit 1:3 im Hintertreffen, kämpften sich jedoch in der zweiten Hälfte nochmals zurück.

Der FC Baden startete im Stadion Esp mit viel Offensivdrang und setzte Freienbach von Beginn an unter Druck. FCF-Trainer Flühmann hatte diese Spielweise zwar erwartet und sein Team mit einer Fünferkette aufgestellt, um die Räume für die Aargauer eng zu machen. Doch diese Strategie hielt keine Viertelstunde stand. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff nutzte Alessandro Barletta einen zweiten Abschlussversuch und brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

Die Antwort der Höfner liess einige Minuten auf sich warten. Schliesslich war es Teixeira, der mit einem strammen Schuss aus rund 15 Metern Badens Goalie Hunn erstmals ernsthaft prüfte. Nach einem weiteren gefährlichen Abschluss desselben Spielers belohnte sich der FCF schliesslich in der 34. Minute für seine Offensivbemühungen: Über die linke Seite wurde Kemil Festic freigespielt, der den Ball in die Mitte legte, wo Luca Straub am hinteren Pfosten einschieben konnte. Bei dieser Aktion verletzte sich Straub jedoch unglücklich und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

Das 1:1 konnten die Freienbacher allerdings nicht in die Pause retten. Nach 40 Minuten entwischte Giampa der FCF-Abwehr und schob allein vor Merkas zum 2:1 für Baden ein. Nur wenige Minuten später profitierte erneut Giampa von einem Fehler des Freienbacher Torhüters und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 – der Pausenstand.

Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)

Freienbach kam mit enormem Schwung aus der Kabine und setzte alles daran, den Rückstand sofort zu verkürzen. Tatsächlich liess der Anschlusstreffer nicht lange auf sich warten: Nach schöner Vorarbeit wurde Stähli mustergültig bedient, der den starken Badener Keeper Hunn mit einem cleveren Lupfer überwand. Kurze Zeit später wäre den Höfnern beinahe der Ausgleich gelungen, doch sowohl Teixeira als auch Kllokoqi scheiterten nacheinander am Aluminium.

Obwohl Baden die Partie zwischenzeitlich etwas beruhigen konnte, blieb das Team von Trainer Stefan Flühmann hartnäckig und wurde in der 80. Minute belohnt: Ein indirekt getretener Freistoss von Silvan Gönitzer schlug unhaltbar im Tor von Hunn ein und sorgte für das verdiente 3:3. Damit sicherte sich Freienbach einen wichtigen Punkt gegen einen ambitionierten Gegner.

Gewonnen: Wettswil lässt der "Spielvi" keine Chance

Sozusagen standesgemäss feierte Wettswil-Bonstetten einen 2:0-Sieg über das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen.

Die Ämtler übernahmen von Beginn weg die Kontrolle und erspielten sich früh mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch an der Präzision im Abschluss. Schaffhausen versuchte, das hohe Pressing des FCWB mit sauberem Aufbauspiel zu lösen, verlor in der 22. Minute jedoch im eigenen Strafraum den Ball. Peter legte quer auf Vukasinovic, der zur verdienten Führung einschob. Die Partie wurde zunehmend härter, und nach einem groben Foul an Stettler hatte Schaffhausen Glück, ohne Platzverweis in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zu ersten gefährlichen Abschlüssen, doch Keeper Thaler parierte zweimal spektakulär. Kurz darauf entschied Schneebeli mit einem präzisen Schlenzer zum 2:0 die Partie. Wettswil verwaltete die Führung souverän und feierte einen ungefährdeten Auswärtssieg.

