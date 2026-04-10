YF schlägt Freienbach deutlich - "Spielvi" feiert zweiten Saisonsieg

In zwei Nachholspielen in der Erstliga-Gruppe 3 waren sowohl Leader YF Juventus als auch Tabellenschlusslicht SV Schauffhausen siegreich. In den weiteren Partien setzten sich die Favoriten durch: Tuggen bezwang Baden in einer engen Partie und Wettswil bleibt den Märchlern mit einem Vollerfolg gegen Mendrisio an den Fersen. Ebenfalls erfolgreich war der FC Dietikon mit einer späten Wende.
Kassiert: Klare Heimniederlage gegen den Leader
Der FC Freienbach hat das Nachholspiel gegen den souveränen Leader YF Juventus klar mit 1:5 verloren. Viel Zeit, um über die Niederlage nachzudenken, haben die Höfner jedoch nicht, denn bereits am Samstag geht es für den FCF weiter mit einem Duell gegen Eschen/Mauren.
Freienbach trat die Partie gegen YF Juventus ohne diverse Stammkräfte an, was die ohnehin schon sehr schwere Aufgabe gegen die ambitionierten Stadtzürcher weiter erschwerte. Zwar zeigte sich die Flühmann-Elf den Umständen entsprechend gut, doch war man YF Juventus während des gesamten Spiels klar unterlegen.
Bereits der Start missriet den Höfnern, als nach zehn Zeigerumdrehungen YFs Spachiou mit einem strammen Schuss das erste Tor der Partie erzielte. In der Folge flachte die Partie zwar ab, doch insgesamt hatte YF weiterhin leichte Vorteile. Und die Mannschaft von Nzuzi Toko zeigte sich effizient, als erneut Spachiou mit seinem zweiten Abschluss nach einer guten halben Stunde auf 2:0 erhöhte.
Nach dem Seitenwechsel tat Freienbach mehr für die Offensive, auch wenn Torchancen für die Flühmann-Elf Mangelware blieben. Die Angriffslust der Höfner ermöglichte YF gleich mehrmals ausgezeichnete Konterchancen. Das 3:0 fiel dann aber nicht nach einem Gegenstoss, stattdessen verwertete der eingewechselte Chagas einen unnötig zugelassenen Foulelfmeter.
In der 75. Minute folgte dann das Freienbacher Highlight, als Jérôme Stähli von einem Abwehrfehler von YF Juventus profitierte und das Ehrentor für die Flühmann-Elf erzielte. Beim 1:3 sollte es jedoch nicht bleiben, da YF Juventus in der Schlussphase noch zu mehreren hochkarätigen Chancen kam und in der 82. und 88. Minute noch zweimal einnetzte.
Gefeiert: Zweiter Saisonsieg für die "Spielvi"
Mit einem 2:0-Heimsieg über Eschen/Mauren hat die SV Schaffhausen im Nachtragsspiel zum zweiten Mal in dieser Saison einen Vollerfolg feiern können und verkürzt den Abstand auf den rettenden 14. Tabellenrang auf sieben Punkte.
Die «Spielvi» startete stark und ging bereits in der 6. Minute durch Nasibullah Gholami in Führung, nachdem Lukas Zwahlen über rechts vorbereitet hatte. Danach verflachte die Partie, geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen Chancen. Kurz vor der Pause verpasste Limi Rrustemi knapp das 2:0.
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Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr Ballbesitz, blieben jedoch ungefährlich. Die SVS setzte auf Konter und nutzte in der 70. Minute einen schnellen Gegenangriff zum 2:0 durch Muhammed Msab Aydin nach Vorarbeit von Nilakshan Thevanagam. Weitere Treffer blieben aus, doch die Leistung war insgesamt diszipliniert und reif, womit sich Trainer Dogru zufrieden zeigte.
Gesagt: "Defensiv haben wir nicht viel zugelassen"
Der FC Tuggen bleibt auf dem starken zweiten Rang. Die Tuggner konnten ihr Spiel gegen Baden auswärts mit 2:1 gewinnen.
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Das Auswärtsspiel in Baden erwies sich für Tuggen wie erwartet als schwierige Aufgabe. Beide Teams begegneten sich von Beginn an mit viel Intensität und harten Zweikämpfen. Tuggen hatte zwar mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu gestalten, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Fernando Rodrigues, während Baden mit einem Freistoss gefährlich wurde. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel gelang Tuggen in der 57. Minute die Führung: Nach einem Eckball traf Nando Rüegg im zweiten Anlauf aus spitzem Winkel. Insgesamt war die Führung verdient, auch wenn weiterhin zwingende Offensivaktionen fehlten. In der Schlussphase wurde Baden stärker und nutzte in der 82. Minute eine Unachtsamkeit in der Tuggner Defensive zum Ausgleich durch Andrin Ulli.
Die Antwort folgte jedoch prompt: Nur drei Minuten später setzte sich Nathan Tayey stark durch und bereitete für Haxhi Shala vor, der zum 2:1-Endstand traf. Am Ende entschied die individuelle Klasse zugunsten von Tuggen, das trotz keiner Glanzleistung drei wichtige Punkte sicherte und defensiv stabiler auftrat als zuletzt.
"Defensiv haben wir nicht viel zugelassen und solidarisch verteidigt. Das hatten wir uns fest vorgenommen, nachdem wir zuletzt 9 Tore in zwei Spielen kassiert haben", äusserte sich Tuggens Assistenztrainer Javier Santana auf der vereinseigenen Webseite.
In Form: Wettswil mit fünftem Sieg im sechsten Spiel im 2026
Trotz der unglücklichen Niederlage vor einer Woche gegen den Leader YF Juventus hat sich Wettswil-Bonstetten nicht aus dem Konzept bringen lassen. Mit dem 2:0-Sieg über Mendrisio konnten die Ämtler bereits das fünfte Spiel im sechsten Anlauf für sich entscheiden und so Platz drei direkt hinter Tuggen behaupten.
Beim Heimspiel auf dem Wettswiler Moos traf WB am Samstag auf Mendrisio – begleitet von unangenehmem Schnee-Regen. Die Gastgeber liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken und zeigten von Beginn an ihre Stärke auf dem Kunstrasen. Sie dominierten das Spiel, liessen den Ball sicher laufen und konnten sich immer wieder aus dem Pressing der Tessiner befreien. Die erste grosse Chance hatte Figueiredo, doch Hager konnte den Abpraller nicht nutzen.
In der 15. Minute fiel das verdiente 1:0: Nach einem Eckball traf Innenverteidiger Waser wuchtig zur Führung. WB blieb spielbestimmend und sorgte vor allem bei Standards für Gefahr, während Mendrisio offensiv kaum Akzente setzen konnte. Die Defensive der Ämtler stand sicher, sodass es mit einer knappen Führung in die Pause ging.
Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Brunner per Kopf auf 2:0. Trotz weiterer guter Ansätze fehlte WB in der Offensive die Präzision im letzten Drittel, auch begünstigt durch die rutschigen Platzverhältnisse. Mendrisio versuchte es vermehrt mit langen Bällen, blieb jedoch meist harmlos. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vergaben die Gäste per Elfmeter, als Becchio über das Tor schoss.
So brachte WB den Sieg souverän über die Zeit und überzeugte vor allem durch Kontrolle und defensive Stabilität.
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Verloren I: Kosovas Effort nicht belohnt
Auch beim Duell zwischen dem FC Kosova und der AC Taverne setzte sich der Favorit durch - nämlich die viertplatzierten Tessiner. Der FC Kosova zeigte zwar eine engagierte Leistung und ging in der ersten Hälfte in Führung, musste sich aber trotzdem mit 1:2 geschlagen geben.
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Verloren II: Weitere Klatsche für Höngg
Der SV Höngg bleibt auch nach dem 21. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Die Stadtzürcher konnten auf die Niederlage unter der Woche gegen Freienbach nicht reagieren und verloren auswärts bei Collina d'Oro mit 0:3.
Späte Freude: Last-Minute-Sieg für Dietikon
Lange Zeit sah es für den FC Dietikon nicht nach Punkten beim FC Widnau aus. Dank einer späten Wende konnten die Limmattaler aber trotzdem noch mit 2:1 gewinnen.
Zwar startete Dietikon mit einer ersten Chance durch Andjelkovic, danach übernahm jedoch Widnau die Kontrolle. Die Gastgeber gingen nach einem Fehler in der Dietiker Defensive verdient in Führung und hätten diese bis zur Pause weiter ausbauen können, scheiterten jedoch mehrfach am Aluminium oder am Torhüter.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Widnau zunächst spielbestimmend, während Dietikon offensiv kaum Akzente setzen konnte. Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie jedoch ab, und Dietikon stabilisierte sich defensiv. In der Offensive fehlten lange Zeit die Ideen, doch in der Schlussphase zeigte sich die Mannschaft effizient.
In der 84. Minute profitierte Kalpaxidis von einem Fehler in der Widnauer Hintermannschaft und erzielte den eher schmeichelhaften Ausgleich. Dieser Treffer gab Dietikon neuen Auftrieb. In der Nachspielzeit gelang Lobo schliesslich der entscheidende Treffer zum 2:1, womit das Spiel komplett gedreht wurde.
Unterm Strich war es kein dominanter Auftritt des FC Dietikon, doch die Mannschaft bewies Moral und nutzte die wenigen Chancen eiskalt.
Gewonnen: Winterthur gewinnt Nachwuchs-Derby
Bereits vor zwei Wochen fand das Duell der beiden Nachwuchsmannschaften statt. Winterthurs U21 setzte sich dabei gegen die U21 des FC St. Gallen mit 3:1 durch.
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