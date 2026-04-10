YF schlägt Freienbach deutlich - "Spielvi" feiert zweiten Saisonsieg 1. Liga, Gruppe 3: 21. Runde von Eric Fuchs · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

Klarer Sieg im Nachtragsspiel: Leader YF Juventus setzt sich bei Freienbach 5:1 durch. – Foto: zvg

In zwei Nachholspielen in der Erstliga-Gruppe 3 waren sowohl Leader YF Juventus als auch Tabellenschlusslicht SV Schauffhausen siegreich. In den weiteren Partien setzten sich die Favoriten durch: Tuggen bezwang Baden in einer engen Partie und Wettswil bleibt den Märchlern mit einem Vollerfolg gegen Mendrisio an den Fersen. Ebenfalls erfolgreich war der FC Dietikon mit einer späten Wende.

Kassiert: Klare Heimniederlage gegen den Leader

Der FC Freienbach hat das Nachholspiel gegen den souveränen Leader YF Juventus klar mit 1:5 verloren. Viel Zeit, um über die Niederlage nachzudenken, haben die Höfner jedoch nicht, denn bereits am Samstag geht es für den FCF weiter mit einem Duell gegen Eschen/Mauren. Freienbach trat die Partie gegen YF Juventus ohne diverse Stammkräfte an, was die ohnehin schon sehr schwere Aufgabe gegen die ambitionierten Stadtzürcher weiter erschwerte. Zwar zeigte sich die Flühmann-Elf den Umständen entsprechend gut, doch war man YF Juventus während des gesamten Spiels klar unterlegen.

Bereits der Start missriet den Höfnern, als nach zehn Zeigerumdrehungen YFs Spachiou mit einem strammen Schuss das erste Tor der Partie erzielte. In der Folge flachte die Partie zwar ab, doch insgesamt hatte YF weiterhin leichte Vorteile. Und die Mannschaft von Nzuzi Toko zeigte sich effizient, als erneut Spachiou mit seinem zweiten Abschluss nach einer guten halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel tat Freienbach mehr für die Offensive, auch wenn Torchancen für die Flühmann-Elf Mangelware blieben. Die Angriffslust der Höfner ermöglichte YF gleich mehrmals ausgezeichnete Konterchancen. Das 3:0 fiel dann aber nicht nach einem Gegenstoss, stattdessen verwertete der eingewechselte Chagas einen unnötig zugelassenen Foulelfmeter.

In der 75. Minute folgte dann das Freienbacher Highlight, als Jérôme Stähli von einem Abwehrfehler von YF Juventus profitierte und das Ehrentor für die Flühmann-Elf erzielte. Beim 1:3 sollte es jedoch nicht bleiben, da YF Juventus in der Schlussphase noch zu mehreren hochkarätigen Chancen kam und in der 82. und 88. Minute noch zweimal einnetzte. Gefeiert: Zweiter Saisonsieg für die "Spielvi"

Mit einem 2:0-Heimsieg über Eschen/Mauren hat die SV Schaffhausen im Nachtragsspiel zum zweiten Mal in dieser Saison einen Vollerfolg feiern können und verkürzt den Abstand auf den rettenden 14. Tabellenrang auf sieben Punkte. Die «Spielvi» startete stark und ging bereits in der 6. Minute durch Nasibullah Gholami in Führung, nachdem Lukas Zwahlen über rechts vorbereitet hatte. Danach verflachte die Partie, geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen Chancen. Kurz vor der Pause verpasste Limi Rrustemi knapp das 2:0. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ⚽️Fussball_Regional_Support (@fussball_reg_support) Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr Ballbesitz, blieben jedoch ungefährlich. Die SVS setzte auf Konter und nutzte in der 70. Minute einen schnellen Gegenangriff zum 2:0 durch Muhammed Msab Aydin nach Vorarbeit von Nilakshan Thevanagam. Weitere Treffer blieben aus, doch die Leistung war insgesamt diszipliniert und reif, womit sich Trainer Dogru zufrieden zeigte. Gesagt: "Defensiv haben wir nicht viel zugelassen"

Der FC Tuggen bleibt auf dem starken zweiten Rang. Die Tuggner konnten ihr Spiel gegen Baden auswärts mit 2:1 gewinnen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Baden 1897 (@fcbaden1897_official) Das Auswärtsspiel in Baden erwies sich für Tuggen wie erwartet als schwierige Aufgabe. Beide Teams begegneten sich von Beginn an mit viel Intensität und harten Zweikämpfen. Tuggen hatte zwar mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu gestalten, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Fernando Rodrigues, während Baden mit einem Freistoss gefährlich wurde. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang Tuggen in der 57. Minute die Führung: Nach einem Eckball traf Nando Rüegg im zweiten Anlauf aus spitzem Winkel. Insgesamt war die Führung verdient, auch wenn weiterhin zwingende Offensivaktionen fehlten. In der Schlussphase wurde Baden stärker und nutzte in der 82. Minute eine Unachtsamkeit in der Tuggner Defensive zum Ausgleich durch Andrin Ulli. Die Antwort folgte jedoch prompt: Nur drei Minuten später setzte sich Nathan Tayey stark durch und bereitete für Haxhi Shala vor, der zum 2:1-Endstand traf. Am Ende entschied die individuelle Klasse zugunsten von Tuggen, das trotz keiner Glanzleistung drei wichtige Punkte sicherte und defensiv stabiler auftrat als zuletzt.

Keine Glanzleistung gezeigt - trotzdem jubeln können: Der FC Tuggen schickt Baden mit 2:1 vom Platz. – Foto: FC Tuggen