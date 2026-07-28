YF, Schaffhausen, FCZ U21: Drei Klubs mit verschiedenen Ausgangslagen

Am Wochenende rollt in der Promotion League wieder der Ball. Der FC Schaffhausen nimmt den Wiederaufstieg ins Visier, Aufsteiger YF Juventus will sich etablieren und die U21 des FC Zürich erneut eine gute Rolle spielen.
Der FC Schaffhausen zählt zum erweiterten Spitzenkreis und zu einem der ersten Verfolger der beiden etablierten Spitzenteams Biel und SC Brühl St. Gallen. Dazu muss man indes auch Challenge-League-Absteiger Bellinzona zählen und wohl den SC Cham, der interessante Verstärkungen aus der Challenge League geholt hat.
Bei Schaffhausen hat sich die Situation nach turbulenten Zeiten mit Besitzerwechsel, neuem Präsidenten und dem Abstieg in die Promotion League stabilisiert. Unter Sportchef Bernt Haas und Cheftrainer David Sesa lautet das Ziel klar Wiederaufstieg.
Der FCS hat nachgerüstet und erfahrene und physisch starke Spieler wie Rijad Saliji und Adonis Ajeti vom FC Rapperswil-Jona und Angelo Campos von Vaduz.
Die Saisonvorbereitung verlief vielversprechend. Da gab es ein deutliches 5:0 gegen Aufsteiger YF Juventus und dem FC Zürich unterlagen die Schaffhauser nur knapp 2:3.
Apropos FC Zürich: Die U21 des FCZ prägt wie auch die anderen Reserve-Mannschaften der Super-League-Klubs diese Liga seit Jahren mit. Technisch hochstehend, enorm schnell, aber vielfach etwas unbeständig.
Die U21-Teams sind Wundertüten und spielen oftmals das berühmte Zünglein an der Waage. Jeder Favorit kann gegen sie stolpern.
Das gilt selbstverständlich auch für die U21 des FC Zürich. Die Mannschaft von Trainer Burim Kukeli in der abgelaufenen Saison den elften Rang. Auch in dieser Saison dürfte wieder ein Platz im breiten Tabellenmittelfeld resultieren.
Promotion-League-Rückkehrer YF Juventus steht vor der klassischen Herausforderung, das höhere Tempo und die körperliche Härte der Promotion League schnell zu adaptieren, um sich eine Liga höher zu etablieren.
Das ist das erklärte Ziel der Mannschaft von Cheftrainer und Nzuzi Toko. Der Ex-Profi hat dem Team in der vergangenen Saison eine dominante und effiziente Spielweise antrainiert, mit der YF über die gesamte Saison inklusive der Aufstiegsspiele beeindruckt hat.
Auf die neue Saison hin hat YF unter anderem Marc Figueiredo, ein Schlüsselspieler des FC Wettswil-Bonstetten verpflichtet.
Der Kader von YF ist mit viel Profi-Erfahrung hochkarätig besetzt. Der Aufsteiger bringt reichlich Routine und das nötige Selbstbewusstsein mit in die Promotion League. Zunächst wird es für YF darum gehen, sich den Klassenerhalt zu sichern. Doch danach ist in dieser Liga nach oben vieles möglich.
Der Spielplan der Promotion League
Generell bleibt die Promotion League wohl die unberechenbarste Liga der Schweiz. Zwischen den Aufstiegsträumen der Traditionsklubs, dem Elan der Super-League-Reserve-Teams und dem zähen Überlebenskampf der «kleineren» Vereine ist auf den Fussballplätzen von der Romandie bis zum Bodensee und von Schaffhausen bis ins Tessin einmal mehr Spektakel garantiert.
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