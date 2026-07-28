YF, Schaffhausen, FCZ U21: Drei Klubs mit verschiedenen Ausgangslagen Vor der Saison in der Promotion League von Marco Huber · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Im Testspiel zwischen Schaffhausen und YF Juventus hatte der Aufsteiger das Nachsehen. – Foto: Davide Mühlebach

Am Wochenende rollt in der Promotion League wieder der Ball. Der FC Schaffhausen nimmt den Wiederaufstieg ins Visier, Aufsteiger YF Juventus will sich etablieren und die U21 des FC Zürich erneut eine gute Rolle spielen.

Der FC Schaffhausen zählt zum erweiterten Spitzenkreis und zu einem der ersten Verfolger der beiden etablierten Spitzenteams Biel und SC Brühl St. Gallen. Dazu muss man indes auch Challenge-League-Absteiger Bellinzona zählen und wohl den SC Cham, der interessante Verstärkungen aus der Challenge League geholt hat. Alle Sommer-Transfers der Promotion League

Bei Schaffhausen hat sich die Situation nach turbulenten Zeiten mit Besitzerwechsel, neuem Präsidenten und dem Abstieg in die Promotion League stabilisiert. Unter Sportchef Bernt Haas und Cheftrainer David Sesa lautet das Ziel klar Wiederaufstieg.

Der FC Schaffhausen strebt den Wiederaufstieg in die Challenge League an. – Foto: Claus G. Stoll

Der FCS hat nachgerüstet und erfahrene und physisch starke Spieler wie Rijad Saliji und Adonis Ajeti vom FC Rapperswil-Jona und Angelo Campos von Vaduz. Die Saisonvorbereitung verlief vielversprechend. Da gab es ein deutliches 5:0 gegen Aufsteiger YF Juventus und dem FC Zürich unterlagen die Schaffhauser nur knapp 2:3. U-Mannschaften die Wundertüten der Liga Apropos FC Zürich: Die U21 des FCZ prägt wie auch die anderen Reserve-Mannschaften der Super-League-Klubs diese Liga seit Jahren mit. Technisch hochstehend, enorm schnell, aber vielfach etwas unbeständig. Die U21-Teams sind Wundertüten und spielen oftmals das berühmte Zünglein an der Waage. Jeder Favorit kann gegen sie stolpern. Das gilt selbstverständlich auch für die U21 des FC Zürich. Die Mannschaft von Trainer Burim Kukeli in der abgelaufenen Saison den elften Rang. Auch in dieser Saison dürfte wieder ein Platz im breiten Tabellenmittelfeld resultieren.