YF mit Nullnummer - Rückschlag für Tuggen - Höngg droht der Abstieg

Gruppensieger YF Juventus und Verfolger Taverne trennten sich 1:1. – Foto: zvg

Am 29. und vorletzten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 ist der SV Höngg trotz eines Unentschiedens unter den Abstiegsstrich gerutscht. Am anderen Tabellenende patzte der FC Tuggen, fällt damit noch hinter Wettswil-Bonstetten auf Rang vier zurück und liegt vor dem letzten Spieltag ausserhalb der Aufstiegsplätze.

Vor der Partie war die Ausgangslage vielversprechend: Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Taverne hätte sich Tuggen in eine sehr gute Position bringen können. Bereits die Anreise verlief jedoch schwierig, da der starke Pfingstverkehr zu einer einstündigen Verspätung des Anpfiffs führte.

Gepatzt: Tuggen unterliegt in Mendrisio Der FC Tuggen erlitt im wichtigen Auswärtsspiel gegen Mendrisio einen herben Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze. Die Märchler unterlagen knapp mit 0:1.

Auch nach der Pause blieb Tuggen optisch überlegen, konnte daraus jedoch keinen Treffer erzielen. Stattdessen gelang Mendrisio in der 70. Minute durch Andreas Becchio per Kopf das entscheidende 1:0. Der Treffer fiel etwas entgegen dem Spielverlauf, da Tuggen insgesamt mehr Spielanteile hatte. In der Schlussphase verpasste Caine Keller per Kopf den Ausgleich.

Auf dem Platz begann Mendrisio engagierter und kam früh zu einer grossen Chance, doch Tuggens Torhüter Colin Hegner rettete stark gegen Lago. Kurz darauf vergab Kevin Quintas die erste gute Möglichkeit für Tuggen knapp. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Tuggen zeigte zwar die spielerisch feinere Anlage, Mendrisio überzeugte dagegen mit körperlicher Präsenz und aggressiven Zweikämpfen. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Nando Rüegg, der alleine vor dem Tor knapp verzog.

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Da gleichzeitig sowohl Taverne punktete, als auch Wettswil-Bonstetten gewann, verschlechterte sich Tuggens Ausgangslage erheblich. Vor der letzten Runde hat das Team die schlechtesten Karten im Rennen um die Aufstiegsspiele und ist nicht mehr allein vom eigenen Resultat abhängig.

Nullnummer: YF Juventus und Verfolger Taverne teilen die Punkte

Gruppensieger YF Juventus, das erneut mit vielen Rochaden in der Startformation antrat, spielte gegen die AC Taverne, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in den Aufstiegsspielen machen darf, zu Hause 0:0 remis.

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Getroffen: Wettswil-Bonstetten fertigt Absteiger ab

Der grosse Gewinner des 29. Spieltages war allerdings der FC Wettswil-Bonstetten. Die Ämtler überrollten die bereits abgestiegene SV Schaffhausen gleich mit 8:0 und verbessern sich damit vor dem letzten Spieltag vom vierten auf den zweiten Tabellenrang.

In Not: Höngg neu auf einem Abstiegsplatz

Trotz eines 3:3-Remis gegen die U21 des FC St. Gallen rutschte der SV Höngg vor der letzten Partie auf einen Abstiegsplatz ab. Weil Konkurrent Widnau sein Spiel gewinnen konnte, muss Höngg nun das Abschlussspiel gegen Winterthurs U21 für sich entscheiden, um den drohenden Abstieg noch abwenden zu können.

Verloren I: Winterthurs U21 strauchelt in Widnau

Die U21 des FC Winterthur musste im Auswärtsspiel beim FC Widnau eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Bei sommerlichen Temperaturen tat sich das Team zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Die Partie verlief in der Anfangsphase ereignisarm, ehe Cabezas nach rund einer halben Stunde erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte, jedoch knapp verzog.

In der Folge übernahm Widnau zunehmend die Kontrolle und ging in der 33. Minute verdient in Führung. Nach einem Steilpass entwischte Lässer der Winterthurer Defensive, umkurvte den Torhüter und traf zum 1:0. Auch nach der Pause blieb Widnau gefährlicher und erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Nach einem starken Zuspiel von Lässer vollendete D’Amico souverän.

Die Winterthurer reagierten danach und kamen zurück ins Spiel. Morina erzielte nach einem gelungenen Seitenwechsel mit einem präzisen Abschluss aus spitzem Winkel den Anschlusstreffer zum 1:2. In der Schlussphase versuchte die U21, den Ausgleich zu erzwingen, biss sich jedoch an der kompakt verteidigenden Widnauer Mannschaft die Zähne aus.

Trotz einiger Bemühungen blieb Winterthur ohne weiteren Treffer und musste sich letztlich geschlagen geben. Damit verpasste die Mannschaft wichtige Punkte, während Widnau im Kampf um den Ligaerhalt einen entscheidenden Schritt machen konnte.

Verloren II: Kosova muss Heimreise punktelos antreten

Im Duell zweier Mittelfeldmannschaften musste sich der FC Kosova auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Für den einzigen Treffer der Stadtzürcher war Altin Selimi in der 35. Minute verantwortlich.

Gesagt: "Ich war sprachlos"

Der FC Dietikon musste am Samstag nach dem jüngsten Heimsieg gegen die bereits abgestiegene SV Schaffhausen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Auswärts verlor der Erstligist gegen den USV Eschen/Mauren mit 1:2. Dabei zeigte sich erneut ein bekanntes Muster: Dietikon war über weite Strecken mindestens ebenbürtig, erspielte sich sogar mehr Chancen, nutzte diese jedoch nicht konsequent und wurde dafür bestraft.

Trainer Daniel Tarone (er war kürzlich bei uns im Podcast) zeigte sich nach der Partie enttäuscht und kritisierte vor allem die mangelhafte Chancenverwertung. "Bei allem Respekt vor unserem Gegner, aber so ein Spiel dürfen wir trotz unseren vielen Absenzen nie verlieren. Was wir für Chancen vergeben haben, da war ich wirklich sprachlos", trauerte Tarone in der "Limmattaler Zeitung" den vergebenen Chancen nach. Weitere Kopfschmerzen dürften dem Dietikon-Trainer die fehleranfällige Hintermannschaft bereiten. Beide Gegentreffer entstanden nach individuellen Fehlern der Dietiker Defensive und fielen in der 29. sowie 62. Minute.

Zwischenzeitlich gelang Dietikon der Ausgleich zum 1:1: Luis Mestre verwandelte in der 55. Minute einen Foulpenalty sicher. Die Szene hatte jedoch bittere Folgen, denn der gefoulte Franco Gandini hatte sich bei der Aktion schwer verletzt und musste ausgewechselt werden. Für den Argentinier kam der US-Amerikaner Josiah Daniel ins Spiel, der gegen seinen ehemaligen Verein jedoch keinen entscheidenden Akzent mehr setzen konnte. So blieb Dietikon trotz guter Möglichkeiten erneut ohne Punkte.

Erlöst: Freienbach beendet Negativserie mit Heimsieg

Der ersatzgeschwächte FC Freienbach konnte sein letztes Spiel auf der Chrummen gegen Baden klar mit 3:0 gewinnen und feierte damit den ersten Vollerfolg seit sechs Partien.

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Der FC Freienbach ging mit gedämpften Erwartungen in das Duell gegen den FC Baden. Aufgrund zahlreicher Ausfälle – nahezu ein Dutzend Spieler fehlte wegen Verletzungen, Sperren oder Krankheit – musste Trainer Stefan Flühmann unter anderem auf den erfahrenen Nikolaj Gavric in der Startelf zurückgreifen. Zunächst deutete wenig darauf hin, dass es ein erfolgreicher Tag für die Höfner werden würde. Baden begann druckvoll, überzeugte mit gefälligem Kombinationsspiel und kam früh zu guten Möglichkeiten. Zweimal verpasste Ensar Huruglica, der die Offensivaktionen der Gäste abschloss, nur knapp die Führung.

Die Aargauer standen allerdings sehr hoch und pressten früh, wobei ihre Abwehrkette oft nahe der Mittellinie positioniert war. Dadurch ergaben sich für Freienbach Räume für schnelle Gegenangriffe. Genau ein solcher führte in der 17. Minute zum Erfolg: Nach einem weiten Pass von Dario Marcon hinter die aufgerückte Badener Abwehr setzte sich Luca Straub durch und verwandelte souverän zur Freienbacher Führung.

Der Rückstand zwang Baden, noch offensiver zu agieren, was Freienbach zusätzliche Konterchancen eröffnete. In der 26. Minute scheiterte Lendrit Dellova mit einem kraftvollen Abschluss nur knapp am zweiten Treffer. Kurz darauf wurde erneut Straub steil geschickt und im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den anschliessenden Elfmeter verwandelte Marcon sicher zum 2:0. Doch damit nicht genug: Fünf Minuten vor der Pause überraschte Marcon die Badener Defensive mit einem schnell ausgeführten Freistoss. Über Straub und Hajrizi gelangte der Ball zu Alessandro Sabino, der am langen Pfosten mühelos zum 3:0 einschob.

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Nach dem Seitenwechsel drängte Baden erwartungsgemäss auf den Anschlusstreffer und sorgte so für ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz grossem Einsatz – unter anderem trafen die Gäste nur das Aluminium – blieb ihnen ein Torerfolg verwehrt. Da auch Freienbach kein weiteres Tor mehr erzielen konnte, endete die Partie mit einem klaren 3:0-Sieg für die Gastgeber, die damit einen erfreulichen Abschluss vor heimischem Publikum feiern durften.