YF mit nächsten Zuzügen - Rückkehrer für die "Spielvi"

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
AC Taverne
Trainer: Dagoberto Carbone
Zugänge:
Abgänge:
FC Baden
Trainer: Eduardo Barrera
Zugänge:
Abgänge: Mattia Bertelle (?), Loris Brunner (?)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 3 getätigt
FC Collina d'Oro
Trainer: Andrea Lanza
Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello)
Abgänge:
FC Dietikon
Trainer: Daniel Tarone
Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg)
Abgänge:
FC Freienbach
Trainer: Stefan Flühmann
Zugänge:
Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)
FC Kosova
Trainer: Emilio Jose Gesteiro
Zugänge:
Abgänge:
FC Mendrisio
Trainer: Amedeo Stefani
Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)
Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (?)
FC St. Gallen II
Trainer: Damian Senn
Zugänge:
Abgänge:
FC Tuggen
Trainer: Ivan Previtali
Zugänge:
Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)
FC Wettswil-Bonstetten
Trainer: Stephan Lichtsteiner
Zugänge:
Abgänge:
FC Widnau
Trainer: Andreas Lüchinger
Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05)
Abgänge: Tobia Walt (?), Erolind Sylaj (?), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05)
FC Winterthur II
Trainer: Mario Cantaluppi
Zugänge:
Abgänge:
SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)
Abgänge:
SV Höngg
Trainer: Fatmir Alijaj
Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld)
Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon)
SV Schaffhausen
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau)
Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster)
USV Eschen-Mauren
Trainer: Michele Polverino
Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97)
Abgänge: Alex Ybrah (?), Robin Handermann (?), Viktor Pajic (?), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_____________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich