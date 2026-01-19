YF mit nächsten Zuzügen - Rückkehrer für die "Spielvi"

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 3 getätigt





FC Collina d'Oro

Trainer: Andrea Lanza

Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello)

Abgänge:



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg)

Abgänge:

Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Transfers zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge:

Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge:

Abgänge:



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)

Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (?)



FC St. Gallen II

Trainer: Damian Senn

Zugänge:

Abgänge:



FC Tuggen

Trainer: Ivan Previtali

Zugänge:

Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer: Stephan Lichtsteiner

Zugänge:

Abgänge:



FC Widnau

Trainer: Andreas Lüchinger

Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05)

Abgänge: Tobia Walt (?), Erolind Sylaj (?), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05)



FC Winterthur II

Trainer: Mario Cantaluppi

Zugänge:

Abgänge:



SC YF Juventus

Trainer:

Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)

Abgänge:



SV Höngg

Trainer: Fatmir Alijaj

Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld)

Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon)



SV Schaffhausen

Trainer: Ergün Dogru

Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau)

Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97)

Abgänge: Alex Ybrah (?), Robin Handermann (?), Viktor Pajic (?), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_____________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich