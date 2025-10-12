YF lässt sich auch von Dietikon nicht stoppen - Winterthur im Rausch

Am zehnten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 mussten die ersten Verfolger vom souveränen Leader YF Juventus, Freienbach und Tuggen, beide Federn lassen. Winterthurs U21 kam derweil zu einem Kantersieg gegen das Schlusslicht die SV Schaffhausen und auch Wettswil-Bonstetten zeigte sich in Torlaune.

Die zweite Hälfte ähnelte der ersten. Tuggen war mehrheitlich im Ballbesitz. Den Märchlern fehlten aber die zündenden Ideen, um das Bollwerk Collinas zu durchbrechen. Die Gäste waren nach wie vor gefährlich mit Umschaltmomenten und entschieden so die Partie mit dem 0:3 in der 57. Minute breites vorzeitig.

Die Previtali-Elf fand nicht gut ins Spiel und hatte mit den agilen, bissigen Tessinern von der ersten Minute an Mühe. Bereits nach vier Minuten gerieten die Märchler dann in Rückstand: Mehrere Klärungsversuche der Tuggner missrieten, worauf Spinelli nur noch einschieben musste. In der Folge kontrollierte Tuggen zwar das Mittelfeld, zeigte sich bei den schnellen Gegenstössen Collinas aber anfällig. Noch keine halbe Stunde war gespielt, da markierte Musumeci bereits das 2:0 für die Tessiner.

"Die Tessiner waren viel präsenter, agiler und sie wollten unbedingt gewinnen. Wir haben uns sehr gut auf das Spiel heute vorbereitet, haben diese Woche gut trainiert und konnten das Spiel gegen Freienbach aus unseren Köpfen streichen Und dann diese unnötige Niederlage", ärgerte sich Tuggens Trainer Ivan Previtali auf der FCT-Webseite.

Verloren: Taverne war keine Reise wert für Freienbach

Beim Auswärtsspiel gegen den AC Taverne im Kanton Tessin blieb der FC Freienbach ohne Punkte. Die ersatzgeschwächten Höfner mussten sich klar mit 1:4 geschlagen geben und rutschen in der Tabelle auf den fünften Rang ab.

Von Beginn an tat sich der FC Freienbach auf dem Campo Communale in Taverne schwer. Die Gastgeber standen defensiv kompakt und liessen kaum nennenswerte Offensivaktionen der Gäste zu. Umgekehrt war bei Freienbach deutlich zu erkennen, dass in der Abwehr gleich drei Stammspieler aus unterschiedlichen Gründen fehlten. Diese Umstellungen nutzte Taverne bereits nach rund zehn Minuten erstmals aus: Der routinierte Captain Jonathan Sabbatini brachte seine Mannschaft früh in Führung.

Eine wirkungsvolle Reaktion der Höfner blieb daraufhin aus. Die Ideen im Angriff fehlten, und die Defensive Tavernes stellte die Offensivabteilung der Gäste immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Nach etwas mehr als 30 Minuten erhöhte Taverne nach einem Eckball auf 2:0. Kurz vor der Pause kamen die Tessiner noch zu einer Doppelchance, doch mit viel Glück konnte der FCF einen dritten Gegentreffer vorerst verhindern.

Zur zweiten Halbzeit brachte Trainer Flühmann zwei frische Kräfte, um neuen Schwung in die Partie zu bringen. Tatsächlich zeigte Freienbach nun mehr Engagement und erspielte sich durch Stähli und Festic nach gut einer Stunde zwei ordentliche Torchancen. Dennoch blieben die defensiven Schwächen bestehen – und so gelang Taverne in der 77. Minute das 3:0.

Freienbach steckte jedoch nicht auf und wurde in der Schlussphase zumindest mit einem Ehrentreffer belohnt: Ein Freistoss von Benjamin Tritten, der von noch abgelenkt wurde, fand den Weg ins Tor. Doch nur Sekunden später stellten die Tessiner den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her – erneut begünstigt durch einen Abwehrfehler auf Seiten der Freienbacher.

Kassiert: YF Juventus zeigt Dietikon die Limiten auf

Der FC Dietikon hat gegen YF Juventus zum ersten Mal seit sieben Spieltagen wieder verloren. Die Limmattaler mussten sich gleich 1:4 geschlagen geben.

In der Partie kam es zu gleich drei Penalty-Entscheidungen durch den Unparteiischen. Bereits in der 18. Minute sprach er Juventus den ersten Elfmeter zu. Dietikons Marc Triet hatte zwar den Ball gespielt, dabei aber auch Gegenspieler Seydou Ouedraogo getroffen. Der frühere Dietiker Mychell Chagas verwandelte souverän flach in die linke Ecke zum 2:0 für Juventus. Wenige Minuten davor hatte Fabio Janett bereits das 1:0 für die Stadtzürcher erzielt.

Nur drei Minuten später gab es den nächsten Strafstoss – diesmal für Dietikon. Stürmer Freddy M’Biye wurde im Strafraum von Zenel Hasani leicht zurückgehalten. M’Biye übernahm selbst die Verantwortung und verlud Torhüter Joel Kiassumbua, verkürzte damit auf 1:2.

Die umstrittenste Szene folgte nach knapp einer Stunde: Der Ball sprang im eigenen Strafraum Dietikons Luis Mestre an die Hand. Trotz grossem Protest des Verteidigers entschied der Schiedsrichter erneut auf Penalty für Juventus. Leonardo Uka trat an, scheiterte zunächst an Goalie Aleksandar Trazivuk, der den Ball jedoch nur nach vorne abwehren konnte. Uka setzte nach und traf im zweiten Versuch zum 3:1 für Juventus. In der Nachspielzeit folgte noch der vierte Treffer für YF.

"Wir haben uns sehr auf dieses Spiel gefreut und waren vielleicht etwas übermotiviert. Vielleicht war auch zu viel Ehrfurcht da. Auf jeden Fall haben wir unseren Matchplan nicht durchgespielt und nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Juventus hat uns die Grenzen aufgezeigt", analysierte FCD-Trainer Daniel Tarone das Spiel in der "Limmattaler Zeitung".

Getroffen I: Sieben Tore für Winterthurs U21

Gleich mit 7:0 setzte sich die U21 des FC Winterthur gegen das sieglose Schlusslicht SV Schaffhausen durch. Für die Treffer sorgten neben dem überragenden Dominic Philips, der zwischen der 20. und 35. Minute einen lupenreinen Hattrick erzielte, noch Rakic (5. und 60. Minute) sowie Gaetano (69. und 80.).

Getroffen II: Dreifacher Peter führt WB zum Sieg

Der FC Wettswil-Bonstetten feierte bei strahlendem Herbstwetter einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg gegen die U21 des FC St. Gallen.

Die Mannschaft dominierte die Partie von Beginn an und liess den jungen Ostschweizern kaum eine Chance. Bereits früh vergab Hager eine grosse Gelegenheit, bevor Mesonero in der 8. Minute nach starkem Solo und Vorlage von Peter zum 1:0 traf. Wettswil-Bonstetten blieb spielbestimmend und erhöhte in der 37. Minute per Foulpenalty durch Peter auf 2:0. Kurz vor der Pause verwandelte Peter einen weiteren Elfmeter sicher zum 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte WB die St. Galler unter Druck. In der 55. Minute machte Peter seinen Hattrick mit einem präzisen Kopfball nach einem Eckball perfekt. Zwar vergab Mesto später das mögliche 5:0, doch der insgesamt starke Auftritt der Zürcher blieb unbestritten. Einziger Kritikpunkt war die ausbaufähige Chancenverwertung. "Ich wusste gar nicht, dass man drei Tore in einem Spiel machen darf", scherzte Dreifachtorschütze Peter nach dem Spiel auf der vereinseigenen Webseite.

Glücklos: Ärgerliche Heimniederlage für Kosova

In einer engen Partie verlor der FC Kosova zuhause gegen Baden 1:2. Dabei sorgten gleich beide Tore der Aargauer Gäste für Diskussionen.

Zwar kämpfte sich die Mannschaft von Emilio Gesteiro nochmals heran, gegen die solide Abwehr Badens war in der Schlussphase aber nichts anzurichten.

Im Tief: Höngg verliert wichtiges Duell mit Mendrisio

Der SV Höngg rutscht nach der dritten Niederlage in Folge in der Tabelle weiter nach unten. Die Höngger mussten sich im Aufeinandertreffen mit dem ebenfalls auf den hinteren Rängen positionierten Mendrisio 1:2 geschlagen geben und sind neu nur noch auf Tabellenplatz 13 zu finden.

