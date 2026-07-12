 2026-07-09T13:54:06.091Z

Transfers

YF holt Vestärkung aus Bern - Schaffhausen mit einigen Neuen

Transferübersicht: Promotion League

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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Promotion League CH
Bellinzona
YF Juventus
FC Basel II
FC Zürich II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.

AC Bellinzona
Trainer: Francesco Pargalia
Zugänge:
Abgänge: Jonatan Mayorga (Yverdon Sport FC), Pierrick Moulin (FC Sion), Willy Vogt (FC Motherwell/SCO), Evan Rossier (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)

BSC Young Boys II
Trainer: Joel Magnin
Zugänge:
Abgänge: Ruben Salchli (SC Kriens), Fabrice Gwerder (FC Münsingen)

FC Amical Saint-Prex
Trainer: Andy Laugeois
Zugänge: Lucas Billet (CS Chênois), Stephane Gomes (FC Echallens Région)
Abgänge:

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FC Basel II
Trainer: Patrik Baumann
Zugänge:
Abgänge: Yannick Schweizer (SV Muttenz), Eliah Jordan (FC Aarau)

FC Bavois
Trainer: Bekim Uka
Zugänge:
Abgänge: Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais)

FC Biel-Bienne
Trainer: Samir Chaibeddra
Zugänge: Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern)
Abgänge: Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT)

FC Breitenrain
Trainer: Alain Villard
Zugänge: Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern)
Abgänge: Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus)

FC Bulle
Trainer: Jean-Philippe Lebeau
Zugänge: Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II)
Abgänge: Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex)

FC Grand-Saconnex
Trainer: Jean-Michel Aeby
Zugänge: Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC)
Abgänge: Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC)

FC Kreuzlingen
Trainer: Kürsat Ortancioglu
Zugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18)
Abgänge: Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld)

FC Lugano II
Trainer: Andrea Vitali
Zugänge:
Abgänge: Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax)

FC Luzern II
Trainer: Christian Schwegler
Zugänge:
Abgänge: Mauricio Willimann (SC Kriens)

FC Paradiso
Trainer: Andrea Agostinelli
Zugänge: Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel)
Abgänge: Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne)

FC Schaffhausen
Trainer: David Sesa
Zugänge: Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)
Abgänge: Raphael Radtke (FC Luzern)

FC Zürich II
Trainer: Burim Kukeli
Zugänge: Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon)
Abgänge: Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova)

SC Brühl
Trainer: Denis Sonderegger
Zugänge:
Abgänge: Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT)

SC Cham
Trainer: Pascal Nussbaumer
Zugänge: Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal)
Abgänge: Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz)

SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain)
Abgänge:

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