YF holt Vestärkung aus Bern - Schaffhausen mit einigen Neuen

FC BavoisTrainer:
Bekim UkaZugänge:Abgänge:
Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais) FC Biel-BienneTrainer:
Samir ChaibeddraZugänge:
Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern) Abgänge:
Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT) FC BreitenrainTrainer:
Alain VillardZugänge:
Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern) Abgänge:
Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus) FC BulleTrainer:
Jean-Philippe LebeauZugänge:
Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II) Abgänge:
Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex) FC Grand-SaconnexTrainer:
Jean-Michel AebyZugänge:
Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC) Abgänge:
Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC) FC KreuzlingenTrainer:
Kürsat OrtanciogluZugänge:
Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18) Abgänge:
Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld) FC Lugano IITrainer:
Andrea VitaliZugänge:Abgänge:
Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax) FC Luzern IITrainer:
Christian SchweglerZugänge:Abgänge:
Mauricio Willimann (SC Kriens) FC ParadisoTrainer:
Andrea AgostinelliZugänge:
Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel) Abgänge:
Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne) FC SchaffhausenTrainer:
David SesaZugänge:
Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG) Abgänge:
Raphael Radtke (FC Luzern) FC Zürich IITrainer:
Burim KukeliZugänge:
Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon) Abgänge:
Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova) SC BrühlTrainer:
Denis SondereggerZugänge:Abgänge:
Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT) SC ChamTrainer:
Pascal NussbaumerZugänge:
Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal) Abgänge:
Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz) SC YF JuventusTrainer: Zugänge:
Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain) Abgänge:
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