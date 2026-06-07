YF darf weiter vom Comeback in Promotion League träumen

Bei YF Juventus darf man sich über den Einzug in die nächste und entscheidende Runde freuen. – Foto: jenvicgra/Instagram

Die Rückspiele der Aufstiegsspiele zur Promotion League brachten aus Sicht der FVRZ-Vertreter Licht und Schatten. Während sich YF Juventus in einem dramatischen Duell gegen Courtételle durchsetzte, endete für den FC Tuggen und die U21 der Grasshoppers der Traum vom Aufstieg. Ebenfalls in die letzte Runde eingezogen ist Servette U21.

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gelang YF Juventus im Rückspiel die Wende. Die Stadtzürcher setzten sich gegen Courtételle nach Verlängerung 2:0 durch und qualifizierten sich dank des Gesamtskors von 2:1 für die entscheidende Runde.

Die Jurassier verteidigten leidenschaftlich und hielten die Partie über weite Strecken offen. Erst in der Verlängerung kippte das Duell endgültig zugunsten der Gastgeber. Besonders bitter für Courtételle: Nach einer Roten Karte in der 105. Minute mussten die Gäste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Das entscheidende 2:0 fiel erst in der 118. Minute – nur wenige Minuten vor einem möglichen Penaltyschiessen.

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Tuggen erlebt bittere zweite Hälfte

Der FC Tuggen verpasste hingegen den Einzug in die letzte Runde. Nach dem 2:2 im Hinspiel waren die Märchler durch Dardan Morina in der 35. Minute sogar auf Kurs. Doch noch vor der Pause glich Georgino Hollibrius Cherubin M'Vondo-Ze per Penalty in der Nachspielzeit aus.

Nach rund einer Stunde brachte derselbe Spieler die Oberaargauer erstmals in Führung - und erneut vom Elfmeterpunkt. In der Schlussphase brachen bei Tuggen alle Dämme: Langenthal erzielte drei weitere Treffer und gewann das Rückspiel 5:1. Damit sicherte sich der FCL mit einem Gesamtskore von 7:3 den Platz in der letzten Qualifikationsrunde.

Servettes U21 reicht ein Tor

Auch Servette U21 musste lange um das Weiterkommen kämpfen. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Taverne genügte den Genfern im Rückspiel ein einziger Treffer. Dieser fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und brachte den 1:0-Sieg sowie den Einzug in die finale Aufstiegsrunde.

Entscheidung vom Penaltypunkt

Für die U21 der Grasshoppers endete die Aufstiegskampagne äusserst unglücklich. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Amical Saint-Prex stand auch im Rückspiel nach 90 Minuten ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Die Entscheidung fiel deshalb im Penaltyschiessen. Dort behielten die Waadtländer mit 6:5 die Oberhand und qualifizierten sich für die letzte Runde. Für die junge GC-Mannschaft blieb so wiederholt nur die Enttäuschung über den verpassten erstmaligen Aufstieg in die drittklassige Promotion League.

Die entscheidenden Partien

Für die letzte und entscheidende Runde stehen damit folgende Begegnungen fest: YF Juventus - Langenthal und Amical Saint-Prex - Servette U21, die schon in der Erstliga-Gruppe 1 aufeinandertrafen.

Die Hinspiele werden am Mittwoch, 10. Juni, ausgetragen, die Rückspiele folgen am Samstag, 13. Juni. Die beiden Sieger der Duelle steigen auf. YF Juventus hatte seit der Einführung der Spielklasse bis ins Jahr 2023 ausnahmslos in der Promotion League gespielt..