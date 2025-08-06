YF-Angreifer in 2. Liga interregional - Tschopp kommt

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Collina d'Oro

Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos, Andrea Lanza

Zugänge: Asti Aziz Jimmy Tchaoule (AC Taverne), Lorenzo Rosa (AC Taverne), Mattia Bragagnolo (FC Emmenbrücke), Manuel Cuoco (Team Ticino U17), Sheb Khalid Derbali (Costa Orientale Sarda/ITA)

Abgänge: Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig II/DEU), Luca Giunti (Rücktritt)



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Salah Kermi (FC Wil II), Leonardo Beuggert (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Luis Mestre (FC Schötz), Berna Baldeh Baldeh (APD Leonfortese/ITA), Freddy M'Biye (FC Pratteln), Dennis Aberia (FC Thalwil), Marvin Assane (FC Rotkreuz), Jeffry Kiabonga Kikanda (FC Rotkreuz), Petar Ugljesic (FC Neuenhof)

Abgänge: Danijel Stefanovic (FC Oetwil-Geroldswil), Fabio Rodriguez Medina (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (SV Höngg), Tariq Blake (FC Zürich II), Dragos-Marian Mucuta (Dunarea Calarasi/RUM), Biyarrit Luisoni (Grasshopper Club Zürich II)



FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge: Maximilian Göppel (SC YF Juventus), Leon Merkas (FC Tuggen), Egzon Kllokoqi (FC Linth 04), Joshua Gasane (Grasshopper Club Zürich II), Benjamin Tritten (FC Horgen), Silas Morf (FC Winterthur II), Lendrit Dellova (FC Kosova), Giuseppe Giordano (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Horgen), Dominic Haldemann (FC Mutschellen)

Abgänge: Kai Brinker (Pause), Diego Yanz (Rücktritt), Giuseppe Gentile (Rücktritt), Luke Gonzenbach (FC Thalwil), Francesco Festa (?), Mihail Stefanovic (?), Cristian Bleisch (FC Lachen/Altendorf)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge: Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Linth 04), Francisco Rodriguez (FC Baden), Travis Clarke (SV Höngg), Kristian Luburic (SC YF Juventus), Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Arjanit Muji (Ausland), Aruel Klinaku (FC Bazenheid), Arjanit Muji (Ausland), Aruel Klinaku (FC Bazenheid), Gabriel Laski (FC Wettswil-Bonstetten Nachwuchs), Alessandro Rullo (FC Rapperswil-Jona Nachwuchs)

Abgänge: Christian Leite (Zürich City SC), Lendrit Dellova (FC Freienbach), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Gardison Tunaj (FC Wettingen), Dailon Ramadani (NK Hrvace/KRO), Thomas Schiavano (Pause), Jehon Jao (FC Wohlen II), Denis Markaj (Rücktritt/Senioren), Arben Buqaj (Rücktritt/Trainer 2. Mannschaft), Guy Roger Eschmann (SC YF Juventus/Assistenztrainer)



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Fabio Moor (FC Rotkreuz), Riccardo Bini (AC Taverne), Ruben Laya Bakwetila (FC Schaffhausen II), Ulisse Pelloni (FC Locarno), Matteo Dubini (AC Taverne), Bruno Martignoni (FC Locarno), Justyn D'ippolito (zuletzt Atletico Uri/ITA)

Abgänge: Stefan Vidovic (FC Gambarogno-Contone), Santiago Pedrazzini (Vedeggio Calcio), Luca Cattaneo (Rücktritt), Alessio Bellante (FC Cadenazzo), Xhulio Alushaj (?), Fabio Cariglia (AS Castello), Stefano Cossu (FC Gambarogno)



FC St. Gallen II

Trainer: Damian Senn

Zugänge: Rafael José Amaro (FC Uzwil), Jason Parente (FC Wil)

Abgänge: Paul König (VfR Aalen/DEU), Elia Bartolomeo (FC Kreuzlingen), Raul Passaseo (SV Höngg), Leo Hetzel (FC Widnau), Nando Rüegg (FC Tuggen), Jonas Helg (FC Uzwil), Altin Berisha (FC Wil), Sergio Ferro Correia (FC Wil), Noah Probst (Philadelphia Union II/USA), Etienne Parente (FC Kreuzlingen), Adrian Fernandez Baumgartner (SC Brühl), Fabian Angehrn (FC Gossau SG)



FC Tuggen

Trainer: Ivan Previtali

Zugänge: Miroslav Dabic (FC Linth 04), Altin Ramabaja (FC Linth 04), Gianni Antoniazzi (FC Linth 04), Nathan Tayey Mituensi (FC Wohlen), Björn Bonthuis (FC Rotkreuz), Alessandro Kräuchi (FC Vaduz), Anthony Pinthus (zuletzt PSS Sleman/IND), Sandro Wieser (FC Vaduz), Nando Rüegg (FC St. Gallen II)

Abgänge: Leon Merkas (FC Freienbach), Giovanni La Rocca (SC YF Juventus), Julio Teixeira (SC YF Juventus), Filip Degen (FC Rorschach-Goldach), Yves Meier (FC Thalwil), Armand Loue (Zürich City SC), Fabrice Suter (FC Baden), Veljko Vukasinovic (FC Wettswil-Bonstetten)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer: Stephan Lichtsteiner

Zugänge: Jak Mesto (FC Red Star Zürich), Veljko Vukasinovic (FC Tuggen)

Abgänge: Alessio Caputo (FC Red Star Zürich), Yves Weilenmann (FC Baden II)



FC Widnau

Trainer: David Gonzalez

Zugänge: Erolind Sylaj (USV Eschen-Mauren), Lirim Shala (USV Eschen-Mauren), Simeon Weber (zuletzt FC Vaduz), Leo Hetzel (FC St. Gallen II), Luca Beck (FC Vaduz II), Raoul Marino (FC Au-Berneck)

Abgänge: Ilija Ivic (Rücktritt), Ivan Ivic (FC Ruggell), Cristian Navarro (FC Rüthi), Mario Jelusic (FC Diepoldsau-Schmitter)



FC Winterthur II

Trainer: Jonas Uebersax

Zugänge: Alexander Giger (FC Linth 04), Dario Stöber (FC Balzers)

Abgänge: Silas Morf (FC Freienbach), Robin Handermann (USV Eschen-Mauren), Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Albin Krasniqi (Wacker Innsbruck), Uchenna Nwannah (FC Wil), Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf/DEU), Luca Romano (SC Kriens), Dionis Bytyqi (Go Ahead Eagles Deventer U21)



SC YF Juventus

Trainer:

Zugänge: Leonardo Uka (FC Linth 04), Granit Lekaj (FC Winterthur), Joël Kiassumbua (FC Stade Nyonnais), Giovanni La Rocca (FC Tuggen), Lewis Tavares (Lancy FC), Samir Ramizi (Neuchatel Xamax), Mergim Brahimi (FC Wil), Julio Teixeira (FC Tuggen), Arlind Dakaj (CSM Focsani/BUL), Christoffer Bopp (FC Rotkreuz), Geraldo Bina Ali Ngoei Dimba (Zürich City SC), Seydou Kiendrebeogo (SC Cham), Alessandro Casciato (reaktiviert), Simon Tschopp (SC Cham)

Abgänge: Maximilian Göppel (FC Freienbach), Luis Alfredo Gutierrez (FC Linth 04), Kosta Makripodis (FC Linth 04), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Robin Kamber (VfR Kleinhüningen), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Kristian Luburic (FC Kosova), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Kademain Yao (FC Seefeld), Mateo Matic (?), Noah Blasucci (KF Dardania St. Gallen)



SV Höngg

Trainer: Stefan Goll

Zugänge: Raul Passaseo (FC St. Gallen II), Davide Velardi (SV Höngg II), Michele Pepe (FC Dietikon), Safik Alili (FC Brüttisellen-Dietlikon), Yves Pfenninger (FC Kosova II), Alexander Seupke (FC Seefeld), Diego Kälin (FC Dietikon II), Adrian Morel (Zürich City SC), Eren Elbüstü (Ausland), Cornel Bandli (FC Unterstrass)

Abgänge: Travis Clarke (FC Kosova), Antonio Kaba Mangrei (FC Brüttisellen-Dietlikon), Mario Gubler (SV Höngg II), Alejandro Scheifele (FC Muri)



SV Schaffhausen

Trainer: Ken Schuler

Zugänge: Mathias Nicolas Rodriguez (FC Linth 04), Tim Hostettler (FC Wil II), Alen Saipi (FC Schaffhausen II)

Abgänge: Robin Belser (SC Cham), Leon Pajnogac (NK Dinamo Schaffhausen), Fabian Inglin (FC Uster)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Medin Murati (FC Balzers), Justin Seifert (FC Balzers), Robin Handermann (FC Winterthur II), Giosuè Schulthess (zuletzt Chur 97), Emir Murati (FC Balzers)

Abgänge: Erolind Sylaj (FC Widnau), Lirim Shala (FC Widnau), Nazmi Bajrami (FC Linth 04), Albin Behluli (FC Altstätten), Lukas Norbert Alterdinger (FC Balzers), Gabriel Brilhante (FC Ruggell), Slobodan Mihajlovic (?), Leon Jonas Schulte (FC Volders/AUT), Aleksandar Mladenovic (Chur 97)

