Yesil mit Hattrick in fünf Minuten, Schwanitz & Drubel laufen heiß

Der 20. Spieltag Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird von drei Dreierpacks geprägt: Samed Yesil dreht die Partie für Anadolu Türkspor Krefeld, Jendrik Schwanitz führt den TSV Kaldenkirchen zum Auswärtssieg und Brian Drubel schießt den SC Schiefbahn beim 9:1 in einen Torrausch. Während Anadolu die Spitze verteidigt, bleibt auch VfB Uerdingen nach dem Erfolg gegen Strümp in Schlagdistanz.
Der VfB Uerdingen setzte sich im Verfolgerduell mit 3:2 gegen den SSV Strümp durch. Nach wechselhafter Führung glich Irfan Yildiz aus, ehe Burhan Sahin den späten Siegtreffer erzielte. Uerdingen bleibt Zweiter und hält den Abstand auf Spitzenreiter Anadolu gering, während Strümp den nächsten Coup trotz zweier Führungen verpasste.
Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld gewann beim SC Waldniel mit 5:2, obwohl Waldniel zunächst führte. Samed Yesil drehte die Partie mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten, ehe Kemal Burak Karpuz und Elijah Jaseer Nelson nachlegten. Anadolu bleibt nach der starken zweiten Halbzeit das Maß aller Dinge.
Der TSV Krefeld-Bockum II zeigte Moral und besiegte SC Rhenania Hinsbeck nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Nachdem Philipp Bongartz für Hinsbeck getroffen hatte, verkürzte Dimic Race, ehe ein Foulelfmeter den Ausgleich brachte. In der Schlussphase fiel der umjubelte Siegtreffer. Bockum II verbessert sich auf Rang elf, Hinsbeck bleibt Vorletzter.
Der TSV Meerbusch III gewann überraschend mit 2:0 bei der DJK VfL Willich. Milo Neumann brachte die Gäste früh in Führung, während Willich trotz Bemühungen wenig gelang In der Schlussphase entschied Aykut Tufan die Partie endgültig. Meerbusch klettert auf Rang 14, Willich bleibt Sechster.
Der TSV Kaldenkirchen gewann beim TuS Gellep mit 5:3, wobei Jendrik Schwanitz ebenfalls mit einem Dreierpack glänzte. Gemeinsam mit Kevin Kleier, der doppelt traf, sorgte er früh für klare Verhältnisse. Gellep stand zwar noch einmal auf, doch der Abstand blieb bestehen. Kaldenkirchen festigt Rang drei, Gellep bleibt Schlusslicht.
Der SC Schiefbahn dominierte den SC Niederkrüchten und gewann mit 9:1. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Brian Drubel und Mitspieler für eine klare Führung, sodass die Partie früh entschieden war. Drubel erzielte insgesamt drei Treffer. Schiefbahn rückt auf Rang acht vor, Niederkrüchten bleibt im unteren Tabellendrittel.
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 17:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: