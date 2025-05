YEG Hassel verpflichtet Tokiya Monno

Die Personalplanungen für die Saison 2025/26 nehmen bei YEG Hassel weiter Form an. Mit Tokiya Monno präsentiert der aktuell siebtplatzierte Landesligist der Staffel 3 einen Neuzugang, der dem Kader zusätzliche Qualität und Flexibilität verleihen soll. Der 22-Jährige kommt vom Westfalenligisten Westfalia Herne, für den er in der laufenden Saison 23 Einsätze absolvierte.

In Hassel ist man überzeugt, dass der Neuzugang sportlich wie charakterlich zur Mannschaft passt.

Mit der Verpflichtung des jungen Offensivspielers setzt YEG Hassel ein Zeichen in Richtung Weiterentwicklung – und macht deutlich, dass man sich auch in der kommenden Spielzeit in der oberen Tabellenhälfte etablieren möchte.