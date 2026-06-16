Yavuzaslan bringt Leistungsträger aus Schermbeck mit - Wöstmann bleibt

Schon im vergangenen Winter bezeichnete Yavuzaslan in Schermbeck Özdemir als absoluten Wunsch-Transfer. – Foto: Imago Images

Aus dem Bestandskader hat neben Gianluca Di Vinti (26) mit Davin Wöstmann (27) der nächste Offensivmann einen langfristigen Vertrag bis 2028 bei Rot Weiss Ahlen unterschrieben. Zudem bringt Neu-Coach Engin Yavuzaslan den 24-jährigen Tolga Özdemir vom SV Schermbeck mit. Der SVS gab den Abgang am heutigen Tage bekannt.

Özdemir hat eine langjährige Ausbildung beim VfL Bochum genossen und kehrte im Sommer 2024 an seine alte Wirkungsstätte zurück, als die Bochumer ihre U21 wiederbelebten. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte 35 Partien und erzielte elf Scorerpunkte beim Aufstieg in die Regionalliga West. In der Hinserie der abgelaufenen Spielzeit kam er jedoch nur noch zu sieben Kurzeinsätzen, so dass er zum SV Schermbeck zurückkehrte, bei dem er von 2021 bis 2023 seine ersten Seniorenjahre verbracht hatte. Die erfolgreiche Oberliga-Spielzeit 2022/23 mit 20 Scorerpunkten brachte ihm damals ein Engagement bei den Sportfreunde Lotten ein, mit denen er 2023/24 die Oberliga-Meisterschaft feierte.

Insgesamt stehen 136 Oberliga- und sieben Regionalliga-Partien in seiner Vita. In der vergangenen Rückrunde hatte er großen Anteil am Klassenerhalt des SV Schermbeck, bei dem Yavuzaslan die vergangene Saison verbracht hat. Im Mai trennten sich beide Seiten zum Saisonende und einen Monat später präsentierte Ahlen den 45-Jährigen als neuen Coach und Sportlichen Leiter, der nun Özdemir von der Westfalenliga überzeugen konnte.