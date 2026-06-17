Yassir Atty ist der erste externe Zugang von Rot-Weiß Oberhausen

Yassir Atty (li.) verstärkt die Kleeblätter. – Foto: Fynn Graebe/ RWO

Der 23-jährige flexibel einsetzbare Schienenspieler durchlief alle Jugendteams von Borussia Mönchengladbach und schaffte dort in der U23 den Sprung in die Regionalliga West.

Atty ist Jugendnationalspieler

Insgesamt kommt Atty bisher auf 65 Einsätze in der 4. Liga und kann zusätzlich auf die Erfahrung von sechs Spielen in der deutschen U15- und U16-Nationalmannschaft zurückblicken. Nun soll er mit seiner Schnelligkeit für Wirbel in der Oberhausener

Offensive sorgen.

„Mit Yassir bekommen wir eine Menge Power für beide Schienen, die er in Gladbach jeweils bekleidet hat. Ihn kennzeichnen vor allem eine zweikampfintensive und spielstarke Spielweise mit ordentlich Tempo“, sagt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, über den ersten externen Neuzugang.