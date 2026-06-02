Yassine Bouchama verlässt Preußen Münster: Wo geht die Reise weiter?

Hat sich in der 2. Bundesliga etabliert: Yassine Bouchama. – Foto: IMAGO / Maximilian Koch / Team

Für Yassine Bouchama endet ein besonderes Kapitel. Der 29 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler verlässt Preußen Münster nach vier Jahren, zwei Aufstiegen und dem endgültigen Durchbruch im deutschen Profifußball. Der Essener war 2022/23 durchaus überraschend aus der Regionalliga West nach Münster gewechselt, nachdem er zuvor unter anderem beim VfB Homberg auf sich aufmerksam gemacht hatte. Was danach folgte, wurde zu einer beeindruckenden Entwicklung.

Nun trennen sich die Wege. Auf Facebook veröffentlichte der Mittelfeldspieler ein langes Statement, in dem er auf seine Zeit bei den Preußen zurückblickt. „Heute fällt es mir nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben. Nach vier unvergesslichen Jahren heißt es für mich Abschied nehmen von Preußen Münster“, schrieb Bouchama.

Bouchama wurde mit Preußen zunächst Meister in der Regionalliga, anschließend Meister in der 3. Liga und etablierte sich nach einem zunächst schwierigen ersten Zweitliga-Jahr als Dauerbrenner. Insgesamt kommt der Edeltechniker auf 41 Einsätze in der 2. Bundesliga, dazu auf drei Tore und zwei Vorlagen. Gerade wegen seiner besonderen Ballbehandlung, seiner engen Wendungen und seines technisch sauberen Spiels wurde Bouchama von den Fans in Münster immer wieder gefeiert.

Die sportliche Geschichte, die Bouchama in Münster schrieb, hätte er sich zum Zeitpunkt seines Wechsels kaum ausmalen können. „Was dann folgte, hätte ich mir damals kaum erträumen können. Gemeinsam haben wir den Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga geschafft und direkt im Jahr darauf den nächsten Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Zwei Aufstiege in zwei Jahren. Momente, die für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben werden“, schrieb Bouchama.

Für den Essener bleibt vor allem die Dankbarkeit. „Als mich der Verein damals von Homberg verpflichtet hat, war ich unglaublich dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Preußen Münster hat an mich geglaubt, mir die Chance gegeben, mich auf einem höheren Niveau zu beweisen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Dafür werde ich dem Verein immer dankbar sein“, erklärte er.

Der Abschied fällt auch deshalb schwer, weil Münster für ihn mehr wurde als nur eine berufliche Station. „In den vergangenen vier Jahren habe ich unzählige Emotionen erleben dürfen, große Erfolge, schwierige Phasen, besondere Spiele und Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Besonders die Verbindung zu den Fans hebt Bouchama hervor. „Besonders bedanken möchte ich mich bei den Fans. Eure Unterstützung, egal ob zuhause oder auswärts, in guten oder schwierigen Zeiten, war etwas ganz Besonderes. Die Leidenschaft, die ihr für diesen Verein lebt, ist beeindruckend und hat diese Zeit für mich und meine Familie so wertvoll gemacht“, schrieb er.

Auch abseits des Rasens hat ihn die Zeit geprägt. „Münster ist für mich mehr geworden als nur eine Station im Fußball. Ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt, echte Freundschaften geschlossen und mich immer willkommen gefühlt. Deshalb gehe ich mit einem dankbaren Herzen und auch mit einem weinenden Auge. Ich bin stolz, ein Teil dieser besonderen Geschichte gewesen zu sein und werde die gemeinsamen Momente niemals vergessen“, erklärte Bouchama.

Zum Abschluss richtete er den Blick noch einmal auf den Verein. „Ich wünsche dem Verein, den Mitarbeitern, meinen Mitspielern und natürlich euch Fans nur das Beste für die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass Preußen Münster seinen Weg weitergehen und bald wieder viele Erfolge feiern wird. Manche Vereine verlässt man, manche trägt man für immer im Herzen. Danke für alles, Münster. Eure Nr. 5“, schrieb Bouchama.

Über Kray bis in den Profifußball

Bouchamas Weg ist auch deshalb bemerkenswert, weil er sich seine Karriere im Profifußball nicht über den klassischen geraden Weg erarbeitet hat. Der Essener stammt aus dem Nachwuchs von FC Kray, für den er auch im Seniorenbereich früh Verantwortung übernahm und unter anderem 42 Tore erzielte. Anschließend ging es über Stationen wie SV Straelen, VfB Homberg und 1. FC Phönix Lübeck weiter, ehe Münster ihn verpflichtete.

Dort wurde aus dem technisch starken Mittelfeldspieler ein Profi, der sich auf höherem Niveau behauptete. Vor allem in der gerade abgelaufenen Zweitliga-Saison war Bouchama mit 27 Einsätzen ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Nach dem Ende seiner Zeit bei Preußen dürfte er entsprechend interessant für mehrere Vereine sein.

Laut Gerüchteküche sollen neben dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig auch Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg am Essener interessiert sein. Gerade für einen Klub wie Braunschweig könnte Bouchama mit seiner Spielstärke, seiner Erfahrung aus der 2. Bundesliga und seiner technischen Qualität eine interessante Option sein. Für RWE oder den MSV wäre er wiederum ein Spieler mit regionalem Bezug, der nach seinem späten Durchbruch im Profifußball eine echte Bereicherung wäre.

Fest steht: Bouchama verlässt Münster mit einer besonderen Geschichte im Rücken. Vom FC Kray über die Regionalliga bis in die 2. Bundesliga - kaum ein Spieler steht so sehr für einen Weg, der über Fleiß, Entwicklung und Beharrlichkeit nach oben geführt hat. Jetzt beginnt für den Essener das nächste Kapitel.

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