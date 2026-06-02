Yassine Bouchama verlässt Preußen Münster: Spur zum 1. FC Nürnberg? Yassine Bouchama verlässt nach vier Jahren und als Leistungsträger in der 2. Bundesliga Absteiger Preußen Münster. Der gebürtige Essener hat sich emotional verabschiedet und soll das Interesse von Teams aus der 2. Bundesliga und 3. Liga auf sich gezogen haben. von André Nückel · Heute, 22:59 Uhr · 0 Leser

Hat sich in der 2. Bundesliga etabliert: Yassine Bouchama. – Foto: IMAGO / Maximilian Koch / Team

Für Yassine Bouchama endet ein besonderes Kapitel. Der 29 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler verlässt Preußen Münster nach vier Jahren, zwei Aufstiegen und dem endgültigen Durchbruch im deutschen Profifußball. Der Essener war 2022/23 durchaus überraschend aus der Regionalliga West nach Münster gewechselt, nachdem er zuvor unter anderem beim VfB Homberg auf sich aufmerksam gemacht hatte. Was danach folgte, wurde zu einer beeindruckenden Entwicklung. UPDATE am 2. Juni: Der 1. FC Nürnberg soll nach Informationen der BILD ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung von Bouchama bleiben. Trainer beim Zweitligisten: Weltmeister Miroslav Klose.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Bouchama wurde mit Preußen zunächst Meister in der Regionalliga, anschließend Meister in der 3. Liga und etablierte sich nach einem zunächst schwierigen ersten Zweitliga-Jahr als Dauerbrenner. Insgesamt kommt der Edeltechniker auf 41 Einsätze in der 2. Bundesliga, dazu auf drei Tore und zwei Vorlagen. Gerade wegen seiner besonderen Ballbehandlung, seiner engen Wendungen und seines technisch sauberen Spiels wurde Bouchama von den Fans in Münster immer wieder gefeiert. Nun trennen sich die Wege. Auf Facebook veröffentlichte der Mittelfeldspieler ein langes Statement, in dem er auf seine Zeit bei den Preußen zurückblickt. „Heute fällt es mir nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben. Nach vier unvergesslichen Jahren heißt es für mich Abschied nehmen von Preußen Münster“, schrieb Bouchama.

Für den Essener bleibt vor allem die Dankbarkeit. „Als mich der Verein damals von Homberg verpflichtet hat, war ich unglaublich dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Preußen Münster hat an mich geglaubt, mir die Chance gegeben, mich auf einem höheren Niveau zu beweisen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Dafür werde ich dem Verein immer dankbar sein“, erklärte er. Zwei Aufstiege in zwei Jahren Die sportliche Geschichte, die Bouchama in Münster schrieb, hätte er sich zum Zeitpunkt seines Wechsels kaum ausmalen können. „Was dann folgte, hätte ich mir damals kaum erträumen können. Gemeinsam haben wir den Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga geschafft und direkt im Jahr darauf den nächsten Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Zwei Aufstiege in zwei Jahren. Momente, die für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben werden“, schrieb Bouchama.