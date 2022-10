Yassin mit Doppelpack: FCE holt Pflichtsieg bei Landshut-Berg

Landshut-Berg schaffte es in den ersten Minuten Hagenberger und Co. vom Tor fernzuhalten. Den ersten Warnschuss von Breiteneicher parierte SC-Keeper Königer mit den Fäusten. Der FCE bekam immer mehr Oberwasser, ließ aber die mitgereisten Gästefans bis zur 25. Minute auf den ersten Treffer warten: Ziyad Yassin vollstreckte per Außenrist alleine vor dem Tor zur 0:1 Führung (25. Min). Landshut-Berg hatte nach dem Rückstand immer größere Probleme mit der Spieleröffnung und geriet dadurch immer mehr unter Druck. Die FCE-Stürmer wiederum nutzten aber beste Einschusschancen nicht, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Nach einem Foulspiel an Florian Hagenberger erwies Martin Breiteneicher die nötige Nervenstärke und schob per Elfmeter zur 0:2 Führung ein. (43.Min).

Beim Gastspiel am Sonntag setzte Löwen-Coach Rudi Scheidhammer auf die gleiche Elf, welche auch das Vistalderby gegen Haarbach für sich entscheiden konnte. Trotz der aktuellen Tabellensituation war man im Lager der Löwen etwas angespannt: In der vergangenen Saison gab man schließlich gegen den damaligen Tabellenletzten aus Pfeffenhausen alle Punkte ab.

Der FC Eberspoint scheint seine kurzzeitige Minikrise überwunden zu haben und kann sich nach dem Sieg gegen den Tabellenletzten aus Landshut-Berg im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Dennoch tat man sich zumindest in der Anfangsphase der Partie schwer ins Spiel zu finden. Dank einer konzentrierten Leistung bis zum Schluss wurden aber die Punkte am Ende verdient aus Landshut-Berg entführt.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FC Eberspoint mit der Führung im Rücken das Spielgeschehen und ließ Ball und Gegner laufen. Allerdings ließ die Chancenauswertung immer mehr zu Wünschen übrig. Teils beste Torchancen wurden vergeben, auch aufgrund einer sehr guten Leistung von SC-Keeper Königer, welcher immer wieder sein Können unter Beweis stellen konnte. Erst nach einer Flanke von Spielmacher Martin Breiteneicher traf FCE-Torjäger Yassin per Kopf zur beruhigenden Vorentscheidung (60. Min). Nach der 0:3 Führung schaltete der FCE 2-3 Gänge zurück und nutzte durch diverse Wechsel die Gelegenheit, die ein oder anderen Kräfte zu schonen. Die Gastgeber hingegen konnten keine Offensivakzente im zweiten Durchgang setzen und dezimierten sich in der Schlussphase der Partie nach einer Ampelkarte an SC-Verteidiger Salihu selbst. Am Ende stand ein ungefährdeter Auswärtssieg für die Löwen, welche auf Rang vier der Tabelle vorrücken.

Im letzten Spiel in diesem Jahr geht es für die Löwen am kommenden Samstag zum Gastspiel nach Bodenkirchen gegen die zweite Garde des FC Bobo. Aber der FCE ist gewarnt: Ropertz und Co. haben diese Saison schon einige Punkte einfahren können und werden im "kleinen Derby" alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Bodenkirchen zu behalten.