Bachirou Salou (li.) und King Abiodun – Foto: Spielerprofile

Yasmin Salou startet im Profifußball durch Die Epsendorferin (31) wandelt auf den Spuren ihres Vaters Bachirou Salou. Über Umwege hat sie den Einstieg ins Fußballbusiness geschafft. Sie arbeitet für die Spielerberater-Agentur von King Abiodun, der Talente aus Afrika fördert. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Kreisliga A KE/KRE Uedesheim VfL Willich Kingsley Onuegbu + 2 weitere

Kontakte sind im Fußballbusiness das A und O. So lernte die in Epsendorf aufgewachsene und lebende Yasmin Salou über ihren Vater, den ehemaligen Bundesliga-Profi Bachirou Salou, und den Fußball-Profi Kingsley Onuegbu den Spielerberater King Abiodun kennen. Heute arbeitet die 31-Jährige mit dem Nigerianer zusammen. So eifert sie ihrem berühmten Vater nach, denn sie schaffte über Umwege noch den Einstieg in den Profifußball.

Von Togo nach Glehn Zu seiner aktiven Zeit ließ sich der aus Togo stammende Bachirou Salou mit seiner Familie im Korschenbroicher Stadtteil Glehn gehörendem Örtchen Espendorf nieder. Die örtliche Nähe und die Freundschaft mit Horst Steffen, der damals seine Trainerkarriere beim SCK startete, machten es sogar möglich, dass der ehemalige Profi (unter anderem Borussia Mönchengladbach, MSV Duisburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt) zum Ausklang seiner Karriere in der Saison 2005/2006 ein paar Spiele für Kapellen in Verbandsliga bestritt. Auch sein Sohn Mamoudou spielte nach seiner Ausbildung beim SCK unter anderem für dessen erste Mannschaft und später in Neuss für den SV Uedesheim in der Oberliga. Der Name seiner Tochter Yasmin tauchte dagegen bislang nicht im Zusammenhang mit Fußball auf, doch das hat sich inzwischen durch die Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Spielerberater King Abiodun geändert.

Die 31-Jährige absolvierte nach dem Abitur an der University of London ein Studium im Fach Economics, was in Deutschland dem Betriebswirt entspricht. Danach bildete sie sich im Bereich Fashion Image and Styling fort und schloss anschließend einen Diplomkurs im Sports Communication and Fan Engagement erfolgreich ab. Mit der Firma Prestige Consult PR machte sich Yasmin Salou nach langer Überlegung schließlich im September 2024 selbstständig. Traum von der Bundesliga geplatzt