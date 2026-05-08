Yasin Yilmaz beendet seine Karriere mit einem letzten Heimspiel

Yasin Yilmaz (im blauen Dress) vom FC Deisenhofen – Foto: brouczek

Der 37-Jährige verlässt den FC Deisenhofen nach einer langen Laufbahn. Sein Trainer hofft auf einen würdigen Abschied mit einem Sieg.

Diese Gelegenheit sollten sich die Fußball-Fans des FC Deisenhofen nicht entgehen lassen: Gegen Türkgücü München bestreitet Yasin Yilmaz am Samstag (14 Uhr) seinen letzten Heimauftritt für die Blauhemden. Der 37-Jährige beendet mit Abschluss dieser Bayernligasaison seine lange Karriere, die ihn von der Jugend des FC Bayern zur SpVgg Unterhaching, dort in die 3. Liga und über die türkischen Klubs Adanaspor und Tarsus, den FC Unterföhring, Türkspor Augsburg, Türkgücü München und den FC Ismaning schließlich zum FC Deisenhofen führte.

„Es ist ein besonderes Spiel“, sagt FCD-Coach Andreas Pummer und er betont, dass das für ihn nicht daran liegt, dass er selbst von 2017 bis 2021 beim aktuellen Gegner als Trainer und Co-Trainer in der Verantwortung war: „Das spielt keine Rolle.“ Vielmehr ist auch Pummer vom Abschied seines Spielmachers bewegt, mit dem er bei Türkgücü den Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga schaffte: „Ich habe viele Jahre mit Yasin zusammengearbeitet, er ist etwas ganz Besonderes.“ Beim Gedanken daran, dass er den linken Zauberfuß seines Weggefährten künftig nicht mehr in Aktion sehen wird, ist Deisenhofens Trainer zwiegespalten: „Einerseits freut es mich für ihn, dass er endlich in den Ruhestand gehen darf. Andererseits ist es sehr schade. Er ist so ein begnadeter Fußballer, herausragend im Amateurbereich. Er ist einer, der das Spiel versteht. Da tut es schon auch weh, dass er sich verabschiedet.“

Erfreulich immerhin, dass Yilmaz, der dem Fußball als Trainer erhalten bleiben möchte, im Saisonendspurt überhaupt noch eingreifen konnte, denn lange zwickte ihn nach der Winterpause die Wade. Zuletzt stand er aber wieder in der Startelf und nun würde sicher auch er gerne die Serie von sieben Partien ohne Dreier (zwei Niederlagen, fünf Remis) des FCD beenden. Die Sehnsucht nach einem Sieg sei „sehr groß“, betont Pummer, und aufgrund des „Servus“ von Yilmaz ist sie vielleicht noch etwas größer: „Wir wollen ihn ordentlich verabschieden und unbedingt unser letztes Heimspiel gewinnen. Da ist es auch gleich, wer der Gegner ist.“

Türkgücü ist längst abgestiegen

Furchteinflößend erscheint dieser Gegner auf den ersten Blick nicht: Türkgücü ist längst abgestiegen. Doch zuletzt feierte das Schlusslicht mit einem 2:1 gegen den TSV Kottern den ersten Sieg seit Anfang September, unmittelbar davor holte das Team zwei Remis (gegen Pipinsried und in Schalding). „Sie haben in den letzten Spielen, obwohl es für sie um nichts mehr ging, gut gepunktet“, warnt Pummer, der von seiner Mannschaft vollen Einsatz fordert: „Wir sind aktuell nicht in der Lage, dass wir irgendwas schleifen lassen können.“ Ein Sieg würde für die anschließende Feier mit dem Team am Sportgelände beste Stimmung garantieren. Und ein bisschen träumt Pummer davon, dass Yilmaz das Tüpfelchen aufs i setzt: „Vielleicht schießt er so ein Traum-Freistoßtor wie bei unserem 2:1-Sieg im Hinspiel.“

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Freitag, Jung, Groß, Schmid, Gandl, Yilmaz, Semmler, Kretzschmar