Yasin Filiz erlöst Lenggries nach umstrittenem Platzverweis mit 2:1

Viele gute Chancen besaßen die Lenggrieser (weiß) im Heimspiel gegen Münsing, doch erst in der Nachspielzeit gelang ihnen der 2:1-Siegtreffer. – Foto: dh

Der LSC siegt trotz Platzverweis in der Nachspielzeit gegen Münsing. Der Schiedsrichter griff laut Gästetrainer ins Titelrennen ein.

Grenzenloser Jubel bei den Lenggrieser Fußballern, als in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen den SV Münsing Yasin Filliz der 2:1 (1:1)-Siegtreffer gelang. Damit hat der LSC die Tabellenführung in der Kreisliga gehalten.

Von Beginn an ließen die Hausherren ihren Siegeswillen deutlich erkennen, denn sie spielten sicher und mit viel Drang nach vorne. Schon bald wurden die Bemühungen belohnt: Jakob Gerg setzte sich auf der linken Außenbahn energisch durch, sein Zuspiel auf Bruder Leo in den Fünfer erfolgte präzise, und der hatte kein Problem, die Führung zu markieren. Auch anschließend gab es wenig Zweifel daran, wer als späterer Sieger den Platz verlassen würde – auch wenn wirklich zwingende Möglichkeiten Mangelware waren. Die Gästeabwehr um Maximilian Spilker und Luis Hirn erledigte ihre Aufgabe äußerst gewissenhaft; eigene Chancen konnte sich das Team von Trainer Martin Grelics freilich nicht erspielen.

Dafür war schon die Unterstützung der Lenggrieser erforderlich: Ein Rückpass von Felix Kreher war zu kurz geraten, Hans Zachenbacher ging dazwischen, schnappte sich die Kugel, umkurvte Maxi Kleim und schob ein – 1:1. Kaum eine Minute später landete ein Abspielfehler des LSC-Keepers ebenfalls beim Gegner, aber Sebastian Schönacher schob den Ball nur um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Allerdings erhielt die Sicherheit der Lenggrieser dadurch einen Knacks, und es wurde auch nicht besser, nachdem Zachenbacher von Schiedsrichter Florian Neubert vorzeitig zum Duschen geschickt worden war. Sebastian Biagini hatte am Boden liegend nach einem Zweikampf den Münsinger beschimpft, die Antwort war ein leichter Schubser – Neubert sah dies als Tätlichkeit.

Erst nach Wiederbeginn fing sich der Tabellenführer mit zunehmender Spieldauer. Doch die SVM-Defensive stand gut, konnte Schaden vermeiden. Es roch nach einem ungenügenden Unentschieden für die Hausherren. Da fasste sich der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Yasin Filiz in der Nachspielzeit ein Herz und zog aus 20 Metern ab. SVM-Keeper Eric Maier hatte keine Abwehrchance, und Lenggries jubelte.

„Ein Punkt für uns wäre sicherlich verdient gewesen“, meinte Martin Grelics. „Mit dem überaus harten Platzverweis hat der Schiri gravierend in das Titelrennen eingegriffen.“ Und Georg Simon stellte fest: „Ein verdienter Sieg für uns. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Solche Spiele kosten eine Menge Nerven.“