Yasin-Cemal Kaya erlöst KFC Uerdingen

„Wir sind eine Runde weiter, das ist das Wichtigste“, sagte Julian Stöhr nach Abpfiff, sichtlich erleichtert, dass das Duell mit dem Landesligisten SSV Bergisch Born nicht in die Verlängerung gegangen ist. „In der zweiten Halbzeit war es ein typisches Pokalspiel, etwas offener. Aber wir sind geduldig geblieben“, ergänzte er. Bis Mittelfeldspieler Kaya aber die Grotenburg zum Beben brachte, war es, gerade in der ersten Halbzeit, allerdings ein hartes Stück Arbeit für den KFC Uerdingen.

Neben den üblichen Auslinien, dem Strafraum und der Mittellinie waren noch viele weitere Markierungen auf dem Rasen in der Grotenburg zu sehen. Denn einen Tag zuvor hatten die Krefeld Ravens ihr Heimspiel in der GFL2 mit 50:7 gegen die Lübeck Cougars gewonnen. Die einzelnen Yard-Linien und Endzonen waren auch am Sonntag noch gut zu sehen, störten die Fußballer beider Teams aber nicht. Und für die Linienrichter waren sie eventuell sogar eine Hilfe beim Erkennen möglicher Abseitssituationen.

Feldüberlegenheit, aber keine Tore

Auf dem sonnigen Rasen taten sich beide Seiten zunächst schwer. Torgefahr kam auf Seiten der Gäste in den ersten 45 Minuten gar nicht auf, die favorisierten Uerdinger brauchten eine Weile, bis sie das erste Mal gefährlich wurden. In der 22. Minute war Alexander Lipinski auf rechts durch, verfehlte das lange Eck aber knapp. Bis dahin fehlte es in den Offensivaktionen an Durchschlagskraft, die Torgefahr wurde nur angedeutet, weil die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt wurden.

Es gab daher Gesprächsbedarf beim KFC. Zum einen durch Trainer Julian Stöhr, der immer wieder durch gezielte Rufe sein Team erreichen wollte. Aber auch Keeper Rafael Hester tauchte bei einer eigenen Ecke mal im Mittelkreis auf, um mit Verteidiger Seongsun You zu sprechen.

Lipinskis Schuss war aber eine Art Weckruf, denn danach wurden die Hausherren zwingender, ohne aber die ganz große Gefahr auszustrahlen. Ein Schuss von Yasin-Cemal Kaya wurde abgefälscht und erst so gefährlich. Die Uerdinger gewannen aber mehr und mehr an Feldüberlegenheit. Bergisch Born kam in dieser Phase kaum noch aus der eigenen Spielhälfte heraus, der KFC gewann viele Bälle schon im Mittelfeld zurück und leitete direkt den Gegenangriff wieder ein.

Born nach der Pause mutiger

Mit der Pause kam auch zunächst ein Bruch in die Partie. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste weitaus mutiger und erspielten sich die ersten Chancen. Während der erste Schuss noch drei Meter über das Tor ging (47.), war der Versuch zwei Minuten später schon deutlich knapper. Der KFC kam seinerseits nicht mehr so gut in die Zweikämpfe und in die Offensivaktionen, das Geschehen verlagerte sich mehr in die Mitte des Spielfeld.

Das merkten auch die 1043 Zuschauer in der Grotenburg, die mehrheitlich den Gastgebern die Daumen drückten und sie auch lautstark anfeuerten. Etienne-Noel Reck, an diesem Tag glücklos, scheiterte zwei Mal per Kopf (70./72.). Zehn Minuten später, als durch einige Köpfe bereits das Wort „Verlängerung“ geisterte, sorgte Yasin-Cemal Kaya für die eingangs erwähnte Erlösung. Über die rechte Seite war Alexander Lipinski freigespielt worden, der im Strafraum den Kopf nach oben nahm und den frei stehenden Kaya in der Mitte erblickte. Der drückte den Ball aus wenigen Metern über die Torlinie (82.).

Nach dem Schlusspfiff gingen die Spieler zu den Fans und wurden von ihnen auf die am Freitag beginnende Oberliga-Spielzeit eingeschworen. Spieler und Fans verständigten sich darauf, auf dem Rasen und auf den Rängen alles zu geben, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Die Tage bis zum Saisonstart, sie sind gezählt.