Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Von links: FCB-Vorstand Martin Schmid, der künftige Trainer Yasin Arac und FCB-Spielbetriebsleiter Paco Exposito | Foto: Verein
Yasin Arac übernimmt Traineramt beim FC Bergalingen im Sommer
Der FC Bergalingen hat seine Trainerposition für die kommende Saison besetzt. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wird Yasin Arac neuer Chefcoach beim FCB. Der 33-Jährige aus Öflingen ist derzeit noch Trainer des B-Kreisligisten FC Wehr II. Zuvor hatte er mehrere Jahre lang die zweite respektive dritte Mannschaft der SG FC Wehr-Brennet betreut. In Bergalingen wird Arac die Nachfolge von Matthias Hertweck (34) antreten, der in der Winterpause seinen Abschied zum Saisonende nach dann fünf Jahren in Bergalingen angekündigt hatte und im Sommer beim Bezirksligisten SV Buch eine neue Herausforderung annehmen wird.