Yasin Arac übernimmt Traineramt beim FC Bergalingen im Sommer

Der FC Bergalingen hat seine Trainerposition für die kommende Saison besetzt. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wird Yasin Arac neuer Chefcoach beim FCB. Der 33-Jährige aus Öflingen ist derzeit noch Trainer des B-Kreisligisten FC Wehr II. Zuvor hatte er mehrere Jahre lang die zweite respektive dritte Mannschaft der SG FC Wehr-Brennet betreut. In Bergalingen wird Arac die Nachfolge von Matthias Hertweck (34) antreten, der in der Winterpause seinen Abschied zum Saisonende nach dann fünf Jahren in Bergalingen angekündigt hatte und im Sommer beim Bezirksligisten SV Buch eine neue Herausforderung annehmen wird.