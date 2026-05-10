Yaseen Mohamad wechselt zum TuS Hilter

Neuzugang Yaseen Mohamad – Foto: Matthias Conrad /TUS Hilter

Der TuS Hilter hat den Zugang von Yaseen Mohamad bekanntgegeben. Der 18-jährige Angreifer wechselt zur kommenden Saison vom VfR Voxtrup zum Fußball-Herrenteam des Vereins.

Nach Angaben des Klubs soll Mohamad die Mannschaft mit seiner dynamischen Spielweise, technischen Stärke und seinem Engagement verstärken. Der Neuzugang war zuvor bereits für den OSC aktiv und konnte dort auf sich aufmerksam machen. Dabei galt er als ambitionierter Spieler, der den mannschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt stellt.

Beim TuS Hilter wird der Wechsel als gezielte Ergänzung des Kaders bewertet. Die Verantwortlichen erhoffen sich von Mohamad zusätzliche Impulse für die kommende Spielzeit.