Freude bei der SGS: Mittelfeldakteur Yasar Cakir verlängert seinen Vertrag. – Foto: SG Schönebeck

Yasar Cakir verlängert bei der SG Essen-Schönebeck Landesliga, Gruppe 2: Offensivmann bleibt an Bord - der torgefährliche Mittelfeldspieler Yasar Cakir setzt seine Reise bei SG Essen-Schönebeck fort. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Schönebeck Olaf Rehmann Yasar Cakir

Die SG Essen-Schönebeck kann sich über die Vertragsverlängerung von Yasar Cakir freuen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der bereits in der Jugend für die SGS aktiv war, bleibt dem Landesligateam um Trainer Olaf Rehmann für eine weitere Saison erhalten. Cakir, der in der aktuellen Spielzeit trotz einer Schulterverletzung in 16 Einsätzen an 14 Toren beteiligt war, überzeugt durch seinen Willen, seine Power, sein Tempo sowie ein gutes Stellungsspiel und Treffsicherheit.

Trainer Rehmann äußerte sich auf der Vereinshomepage positiv über die Verlängerung: "Yasar war letztes Jahr Wunschspieler von mir, um die Lücke der verschiedenen Abgänge zu schließen. Er hat die Erwartungen, die mit seiner Verpflichtung verbunden waren, mehr als erfüllt. Neben seiner spielerischen Qualität bringt Yasar auch als Persönlichkeit viel in die Mannschaft ein und prägt diese nicht nur auf dem Platz positiv." Cakir selbst betonte seine Zufriedenheit bei der SGS: "Ich habe der SG Essen-Schönebeck meine Zusage für die kommende Saison gegeben, weil ich mich hier einfach richtig wohlfühle. Das Trainerteam und der gesamte Staff leisten großartige Arbeit, und ich spüre jeden Tag, wie wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. Besonders unter Olaf kann man sich nur verbessern – sein Fußball passt perfekt zu mir, und ich liebe es, Teil dieses Teams zu sein."

Saisonverlauf der SGS: Positive Entwicklung in der Landesliga Die SG Essen-Schönebeck befindet sich nach 23 Spieltagen in einer soliden Position in der Landesliga 2. Mit 36 Punkten rangiert das Team auf dem achten Tabellenplatz und hat sich ein komfortables Polster zu den Abstiegsrängen erarbeitet. Die Mannschaft von Trainer Rehmann zeigt eine insgesamt stabile Saisonleistung, mit zehn Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen sowie einem positiven Torverhältnis von 48:42. Besonders erfreulich sind die aktuellen Ergebnisse: In den jüngsten fünf Spielen blieb die SGS ungeschlagen und holte drei Siege sowie zwei Unentschieden. Das 5:3 gegen den VfB Bottrop und der knappe 1:0-Erfolg gegen Arminia Klosterhardt unterstreichen die Offensivstärke und den Kampfgeist des Teams. Auch das spektakuläre 3:3 beim GSV Moers zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich gegen direkte Konkurrenten durchzusetzen. Mit dieser Form könnte die SGS noch einige Plätze gutmachen und sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren.