Yannis Graz wechselt zum SV Brake

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der SV Brake hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt und verstärkt sich auf der Torwartposition mit Yannis Graz. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Nachwuchskeeper wechselt vom TuS Elsfleth in die Kreisstadt und soll künftig das Trikot des SV Brake tragen. In seiner Jugend spielte Graz unter anderem für den VfB Oldenburg und bringt laut Verein „Talent, Ehrgeiz und eine moderne Spielweise“ mit.

Beim SV Brake passt der Torwart damit „perfekt in unser Konzept für die Zukunft“.