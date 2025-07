Yannik Wolff verstärkt den FV Ravensburg

Der FV Ravensburg hat mit Yannik Wolff einen weiteren Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Baden-Württemberg verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom Regionalligaabsteiger 1. Göppinger SV ins Wiesental und bringt wertvolle Erfahrung aus zwei Spielklassen mit. In der vergangenen Saison absolvierte Wolff 18 Einsätze in der Regionalliga Südwest, in der Saison 23/24 konnte er mit 1. Göppinger SV den Aufstieg in der Oberliga Baden-Württemberg über die Relegation feiern.