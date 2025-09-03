Yannik Wagner aus Ettenheimmünster spielt bei den Profis in Heidenheim

Es ist die Zeit um den Jahreswechsel. Yannik Wagner sitzt bei seinen Eltern in Ettenheimmünster am Esstisch. Er genießt die Zeit in der Heimat, seine Kumpels mal ein paar Tage treffen zu können, mit seinem kleinen Bruder und den Eltern Zeit zu verbringen. "Papa, soll ich morgen beim Holzmachen helfen?", fragt er seinen Vater Frank Wagner. Für Yannik Wagner gehört sowas dazu, wenn er in der Heimat ist. Zu dem Zeitpunkt träumt Yannik Wagner noch davon, Profifußballer zu werden. Am Mittwoch, 30. Juli, erfüllt sich dieser Traum schließlich: Wagner unterschreibt einen Profivertrag bis 2029 beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim, rückt in den Erstliga-Kader von Trainer Frank Schmidt auf. Fährt mit den Profis ins Trainingslager nach Mils (Tirol). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.