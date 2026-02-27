Yannik Voussen wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß! von Florian Leipertz · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

Neuzugang für die Offensive: Yannik Voussen verstärkt den FC Germania Lich-Steinstraß!



Der FC Germania freut sich über einen echten Transfer-Coup:

Mit Yannik Voussen kommt ein wuchtiger, physisch starker Stürmer von Germania Teveren nach Lich-Steinstraß und verstärkt ab der kommenden Saison unsere Offensive.





Voussen gilt als klassischer Zielspieler: durchsetzungsstark, robust in den Zweikämpfen, kopfballstark und mit einem ausgeprägten Torriecher ausgestattet. Seine Präsenz im Strafraum, seine körperliche Dominanz und sein unermüdlicher Einsatz machen ihn zu einem Spielertypen, der jeder Defensive Probleme bereiten kann. Er ist nicht nur Vollstrecker, sondern auch Arbeiter für die Mannschaft – einer, der Räume schafft, Bälle festmacht und Mitspieler in Szene setzt.



Auch die sportliche Führung zeigt sich hochzufrieden mit dem Transfer:

Die Sportliche Leitung Schiffer und Leipertz sind sehr glücklich über die Verpflichtung und betonen, dass Yannik Voussen genau das Profil mitbringt, das man für die Weiterentwicklung der Mannschaft gesucht hat. Mit seiner Physis, Mentalität und Erfahrung soll er dem Team Stabilität und zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff verleihen.





„Yannik bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern auch die richtige Einstellung. Er ist ein Spieler, der vorangeht, Verantwortung übernimmt und dem Team auf und neben dem Platz guttut“, heißt es aus der sportlichen Leitung.



Der FC Germania Lich-Steinstraß heißt seinen neuen Stürmer herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit, viele Tore und starke Auftritte im blau-weißen Trikot.



Herzlich Willkommen in Lich-Steinstraß, Yannik!