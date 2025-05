Yannik Hasenbein zurück nach Beeck – als Nummer eins

Der FC Wegberg-Beeck ist bei der Suche nach einer neuen Nummer eins als Nachfolger von Keeper Justin Strauch für die nächste Saison fündig geworden: Von Ligakonkurrent SV Bergisch Gladbach, für den er bislang 20 Spiele bestritt, kommt Yannik Hasenbein zurück zum FC. Der 22-Jährige gehörte bereits in Beecks Regionalligasaison 23/24 dem Kader an, kam als Ersatztorwart auf fünf Einsätze in Liga und Pokal. Beim 2:1-Sieg der Beecker gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs brachte er die Fohlen-Angreifer zur Verzweiflung. Auch als Nummer zwei hinter dem damals gesetzten Ron Meyer war Hasenbein, immer positiv gestimmt und bei Mannschaft, Funktionsteam und auch Anhängern entsprechend beliebt.