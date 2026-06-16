Yannick Viol folgt Nelson Valdez nach Paraguay

– Foto: Jörg Struwe

Auf nach Südamerika: Der ehemalige A/O/Heeslingen-Nachwuchstrainer Yannick Viol verlässt Werder Bremen und wird Co-Trainer beim Club Libertad Asuncion in Paraguay. Dort wird er weiterhin mit Nelson Valdez zusammen arbeiten.

Die große Vorfreude und auch Aufregung war ihm schon einige Tage vor Bekanntwerden des Wechsels deutlich anzuhören. Von Werder Bremen zieht es den 32-jähriger Yannick Viol ins so weit entfernte Paraguay, genauer gesagt in die Hauptstadt Asuncion. Dort wird er als Co-Trainer weiter gemeinsam mit Werder-Legende Nelson Valdez, der Chef-Trainer von Libertad wird, arbeiten.

Viol hat seine Trainerlaufbahn schon früh begonnen - beim JFV A/O/Heeslingen und das gemeinsam mit Trainerkollegen und -freunden wie Malte Bösch oder Robin Cordes ziemlich erfolgreich. Schnell zog es ihn an die Weser zu Werder, wo er schon als Jugendlicher gespielt hatte. Er arbeitete einige Jahre im Bremer Nachwuchsleistungszentrum - unter anderem zusammen mit dem heutigen A/O-Trainer Maximilian Künne, trainierte die U13 und die U15 des Bundesligisten. Zuletzt war er - gemeinsam mit Nelson Valdez - als Co-Trainer bei Werders U23 tätig. Und nun geht es also nach Paraguay.

„Yannick ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich beruflich neu zu orientieren. Dieser Bitte kommen wir nach. Er kennt unser Leistungszentrum sowohl aus seiner Zeit als Nachwuchsspieler als auch aus seiner Tätigkeit als Trainer sehr gut. In den vergangenen Jahren hat er in verschiedenen Funktionen seine Leidenschaft für den Sport und den Verein eingebracht und seinen Teil zur Entwicklung unserer Talente beigetagen. Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche sowie private Zukunft alles Gute“, sagt Marc Dommer, Sportlicher Leiter des WERDER Leistungszentrums.

Nebenbei gesagt: Viols bisherigen Posten als Co-Trainer bei Werders U23 übernimmt bekanntermaßen der gebürtige Heeslinger Philipp Bargfrede.