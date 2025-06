Yannick Stark bekennt sich zu Nordhessen und bleibt beim KSV

„Ich freu mich sehr, dass wir es geschafft haben, Yannick Stark weiter an den KSV zu binden. Seine Bedeutung und Qualität für die Mannschaft stehen außer Frage. Er hat der Mannschaft Stabilität und weitere Qualität verliehen. Zudem hat er sich als Teamplayer sehr gut in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem festen Bestandteil unseres Teams geworden“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.



Yannick Stark freut sich auf ein weiteres Jahr in Nordhessen: „Ich fühle mich in Kassel sehr wohl. Wir haben eine sehr starke Rückrunde gespielt mit dem Highlight im Pokalfinale, bei dem unsere Kasseler Fans eine echte Heimspielatmosphäre in Frankfurt erzeugt haben. Das zeigt, was wir für ein Potential haben. Ich freue mich darauf, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben noch viel vor!“



Yannick Stark kam in der Winterpause nach Nordhessen zum KSV: Von 14 möglichen Spielen absolvierte er in der Rückrunde acht Spiele in der Regionalliga Südwest. Der 34-Jährige sorgte zusammen mit seinen Abwehrkollegen für eine deutliche Stabilisierung und wirkte damit als wesentlicher Baustein an der grandiosen Rückrunde des KSV mit, bei der es gelungen ist, in der Jahrestabelle 2025 Platz 1 zu belegen, noch vor Meister TSG Hoffenheim 1899 II.