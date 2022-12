Yannick Reiners: Als Führender der Torjägerliste beste Saison? Landesliga, Gruppe 3: Bei Aufsteiger Adler Union Frintrop spielt Yannick Reiners die wohl beste Saison seiner Laufbahn.

Dass ein Spieler eines Aufsteigers sich gleich im ersten Jahr der neuen Spielklasse an der Spitze der Torjägerliste befindet, ist sicherlich auch kein ganz alltäglicher Vorgang. In Gruppe 3 der Landesliga Niederrhein ist das aber so, und das hat fraglos auch damit zu tun, dass die DJK Adler Union Frintrop eben kein ganz normaler Aufsteiger ist. Das Team hat in der Vorsaison seine Bezirksliga-Gruppe geradezu pulverisiert - und auch daran hatte Yannick Reiners einen massiven Anteil.

27 Tore in 27 Spielen lautete schon in der Vorsaison seine beeindruckende Bilanz, doch unglaubliche 19 Tore in 14 Spielen sind es nun eine Liga weiter oben. Nicht nur dieser Umstand führt dazu, dass die Frintroper schon wieder die Liga anführen - mit fast jedem zweiten der 44 Tore erzielt von Yannick Reiners. Da darf man doch getrost von einer echten Lebensversicherung der Essener sprechen, was natürlich auch sein Trainer Marcel Cornelissen weiß. Das Spitzenquartett der Liga, aktuell durch fünf Zähler voneinander getrennt, bilden mit DV Solingen ein weiterer Aufsteiger sowie die beiden Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und SC Velbert.

Trotz des Liga-Sprungs könnte es also die beste Saison des Torjägers werden, wenn er nur ansatzweise weiterhin so trifft wie bisher. Sprunghaft ist Reiners ansonsten in keiner Weise, denn außer den Adlern taucht in seinem FuPa-Profil kein anderer Verein auf. Schon als A-Junior lief er in der Saison 2015/16 parallel für das Bezirksliga-Team auf. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Vereinstreue im Sommer mit dem Schnuppern von Oberliga-Luft belohnt wird. Die bisherige Gesamtbilanz weist jedenfalls 115 Tore in 157 Spielen für die Frintroper aus.