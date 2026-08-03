Yannick Lawson wechselt zum VfR Hausen

Der VfR Hausen freut sich, mit Yannick Lawson einen erfahrenen Defensivspezialisten seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vomFreiburger FC an die Möhlin.

Der 30-Jährige bringt die Erfahrung von über 200 Pflichtspielen in der Verbands-und Oberliga mit und war unter anderem für den FC Denzlingen, den SV Endingen, den Offenburger FV, den FC Waldkirch sowie zuletzt den Freiburger FC aktiv.