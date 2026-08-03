Yannick Lawson wechselt zum VfR Hausen

Der VfR Hausen freut sich, mit Yannick Lawson einen erfahrenen Defensivspezialisten seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vomFreiburger FC an die Möhlin.
Der 30-Jährige bringt die Erfahrung von über 200 Pflichtspielen in der Verbands-und Oberliga mit und war unter anderem für den FC Denzlingen, den SV Endingen, den Offenburger FV, den FC Waldkirch sowie zuletzt den Freiburger FC aktiv.
Besonders seine körperliche Präsenz, seine Ruhe am Ball und seine defensive Stabilität machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die Mannschaft von Chefcoach Erich Sautner.
Wir heißen Yannick herzlich beim VfR Hausen willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit sowie viele gemeinsame Erfolge im Trikot des VfR!
Herzlich willkommen an der Möhlin, Yannick!