Anes Vrazalica (r.) – Foto: Achim Keller
Yannick Lawson und Anes Vrazalica im Denzlinger-Bezirksligakader
Bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FV Ravensburg fehlten Yannick Lawson und Anes Vrazalica beim Oberligisten FC Denzlingen in der Mannschaftsliste.
Abwehrspieler Lawson hatte in der Woche zuvor beim 0:1 gegen den TSV Essingen kurzfristig wegen eines Padel-Tennis-Turniers abgesagt, Angreifer Vrazalica war bereits hier von Cheftrainer Marco Dufner nicht berücksichtigt worden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.