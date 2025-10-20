 2025-10-15T11:43:40.576Z

Yannick Lawson und Anes Vrazalica im Denzlinger-Bezirksligakader

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FV Ravensburg fehlten Yannick Lawson und Anes Vrazalica

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FV Ravensburg fehlten Yannick Lawson und Anes Vrazalica beim Oberligisten FC Denzlingen in der Mannschaftsliste.

Abwehrspieler Lawson hatte in der Woche zuvor beim 0:1 gegen den TSV Essingen kurzfristig wegen eines Padel-Tennis-Turniers abgesagt, Angreifer Vrazalica war bereits hier von Cheftrainer Marco Dufner nicht berücksichtigt worden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

