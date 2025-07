Yannick Joosten arbeitet in Holzheim an seinem Comeback

Lange Leidensphase

„Das war der blanke Horror“, bringt Joosten die zurückliegenden rund anderthalb Jahre auf den Punkt. Nachdem er im Sommer 2023 von Holzheim nach Jüchen gewechselt war, „um mal etwas Neues auszuprobieren“, trug auch seine Bänderverletzung dazu bei, dass er nach nur einer Saison wieder zur Johann-Dahmen-Sportanlage zurückkehrte. Der damalige Trainer Hamid Derakhshan wollte ihn unbedingt zurückhaben, um mit seinen Toren die Chancen auf einen Oberliga-Aufstieg zu erhöhen. Doch schon in der zweiten Woche der Vorbereitung passierte dann der Super-Gau. Bei einer Drehbewegung im linken Knie spürte er einen Schmerz, der zwar schnell wieder abklang, doch am nächsten Morgen war das Gelenk beängstigend angeschwollen. Ein Arztbesuch kurz darauf brachte dann die ernüchternde Diagnose: Eines der beiden Kniescheiben-Haltebänder (Retinaculum patellae) war gerissen. „Als ich dann die Nachricht bekam, dass die Ausfallzeit bei dieser Verletzung länger ist als bei einem Kreuzbandriss, ist für mich eine Welt zusammengebrochen“, erinnert sich Yannick Joosten, der sich mehrere Meinungen von Experten einholte und sich gegen eine konservative Behandlung und für eine Operation entschied.

Dabei wurde eine Sehne aus dem Schienbein entnommen, mit der dann das gerissene Band an der Kniescheibe ersetzt wurde. Nach nur einer Nacht konnte er die Klinik in Solingen verlassen, die unterschiedlichen Reha-Maßnahmen schlossen sich direkt an. „Das war eine sehr schwere Zeit. Schließlich bin ich mit großen Hoffnungen und Zielen nach Holzheim gekommen, damit war dann von jetzt auf gleich Schluss“, erklärt Joosten und ergänzt: „Was mir aber am meisten gefehlt hat, war das Zusammensein mit den Jungs in der Kabine oder auch abseits vom Fußballplatz etwas gemeinsam zu unternehmen.“

Neuer Angriff in der Oberliga

Die Wechsel nach Holzheim war für Joosten auch so etwas wie die Rückkehr nach Hause gewesen. Dort hatte der Grimlinghausener nach seiner Jugendzeit den Einstieg in den Seniorenfußball geschafft, hatte die HSG 2018 sogar mit 26 Toren in die Landesliga geschossen. 2019 folgte er dann dem Lockruf des benachbarten SC Kapellen, wo er aber ebenso wenig glücklich wurde wie bei seinem Intermezzo ein paar Jahre später in Jüchen. Dass sich der 27-Jährige in Holzheim so gut aufgehoben fühlt, hilft ihm bei seinem Weg zurück zu alter Stärke. In der Rückrunde der vergangenen Saison stieg er wieder ins Training ein, die Unterstützung bei der Aufholjagd, die bekanntlich im Oberliga-Aufstieg gipfelte, war aber eher moralischer Art. „Ich habe mich sehr für die anderen gefreut, aber mit den paar Einsatzminuten habe ich mich nicht so gefühlt, als hätte ich etwas dazu beigetragen“, betont Joosten.

Dennoch, in der neuen Saison ist er Oberliga-Stürmer. Das flößt dem 27-Jährigen Respekt ein, schließlich bekommt er es mit noch besseren Gegenspielern zu tun. „Das macht die Sache natürlich nicht einfacher“, weiß Joosten. Aber daraus zieht er zusätzliche Motivation für die Arbeit am Comeback, sein konsequentes Training und sein Fleiß zahlen sich aus. Die Bewegungsabläufe werden immer besser, die fußballspezifische Ausdauer kommt nach und nach zurück. Was noch fehlt, ist das erste Tor. Sozusagen das Lebenselixier eines Stürmers. Doch auch das ist wohl nur eine Frage der Zeit.