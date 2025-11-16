Ein unvergessliches Erlebnis: Yannick Hutzler beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio – Foto: Werner Schaupert

Yannick Hutzler: „Torwandschießen vor Millionenpublikum – krass!" Der Königsteiner Mittelfeldspieler berichtet von seinem tollen Erlebnis, beim „Aktuellen Sportstudio" auf die Kult gewordene Torwand geschossen zu haben

Es ist Samstagabend, 23 Uhr. Sicherlich haben viele, die Yannick Hutzler kennen oder die als Oberpfälzer Fußballfan davon gehört oder gelesen haben, wo er sich um diese Zeit befindet, das ZDF eingeschaltet, um das „Aktuelle Sportstudio“ zu verfolgen. Denn der 27-jährige Amateurfußballer des TSV Königstein hat nach einem tollen Treffer in der Partie der Kreisliga Süd des Spielkreises Amberg/Weiden gegen den 1. FC Rieden eine Einladung ins Aktuelle Sportstudio erhalten – verbunden mit der besonderen Ehre, auf die schon kultige Torwand des Studios 3 in Mainz zu schießen. „Für mich ein unvergessliches, tolles Erlebnis, vor allem auch zu beobachten, was da bei einer Sendung alles passiert und wie viel Personal da eingebunden ist“, beginnt Hutzler das Telefonat mit FuPa während seiner Rückreise aus Mainz mit der Eisenbahn. Kurz nach 9 Uhr am gestrigen Samstag war die dreizehnköpfige Königsteiner Truppe – in der Coach Roland Winkler natürlich nicht fehlen durfte - in den Zug mit Zielort Mainz eingestiegen. Nach der Ankunft machte der Königsteiner Troß zunächst die Innenstadt der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt unsicher, ehe es ab 20.30 Uhr interessant wurde.

Per Taxi wurden Roland Winkler und sein defensiver Mittelfeldspieler ins Fernsehstudio gebracht. Dort ging es zunächst in einen separaten Bereich, in dem alle, die Gäste dieser Sendung an diesem Abend waren, quasi ein „Warm up“ für ihren Auftritt bekamen: Das waren neben Yannick Hutzler die „Para-Sportler des Jahres“, die sich allesamt den Weltmeistertitel in ihrer Sportart sichern konnten: Para-Biathletin Johanna Recktenwald, Para-Schwimmer Josia Topf und zwei Spieler des deutschen U23-Rollstuhl-Basketballteams. Später stießen noch zwei Handballnationalspielerinnen dazu. Das gesamte Studio-Publikum war anwesend und viele Helfer drumherum, die die Gäste erst einmal „fürstlich" bewirteten. „Entenbrust mit Blaukraut und Knödel wurden gereicht, zudem andere kalte und warme Speisen, die Auswahl war schon toll“, erzählt Yannick Hutzler. Nach dem Essen folgte ein Rundgang durch das Aufnahmestudio, ehe alle, die später an der Torwand ihre Kräfte messen sollten, schon ein wenig trainieren konnten. Der Kreisligakicker aus Königstein durfte sich an diesem Abend mit gleich drei Gegnern messen: Einmal mit Weltmeister Josia Topf als „Team Para“ und mit den beiden Handball-Nationalspielerinnen Xenia Smits (31) und Antje Döll (37), die anläßlich der bevorstehenden Damen-Handball-WM eingeladen wurden und das „Team Handball“ bildeten. Vor allem von den beiden Handballerinnen schwärmte Hutzler: „Die waren echt total sympathisch und locker drauf, anders, als man das vielleicht von Profis erwartet – überhaupt nicht abgehoben“, erzählt Hutzler weiter, ehe ein Funkloch die Telefonverbindung zu ihm kurz unterbricht.