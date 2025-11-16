Yannick Hutzler: „Torwandschießen vor Millionenpublikum – krass!“

Es ist Samstagabend, 23 Uhr. Sicherlich haben viele, die Yannick Hutzler kennen oder die als Oberpfälzer Fußballfan davon gehört oder gelesen haben, wo er sich um diese Zeit befindet, das ZDF eingeschaltet, um das „Aktuelle Sportstudio“ zu verfolgen. Denn der 27-jährige Amateurfußballer des TSV Königstein hat nach einem tollen Treffer in der Partie der Kreisliga Süd des Spielkreises Amberg/Weiden gegen den 1. FC Rieden eine Einladung ins Aktuelle Sportstudio erhalten – verbunden mit der besonderen Ehre, auf die schon kultige Torwand des Studios 3 in Mainz zu schießen.
„Für mich ein unvergessliches, tolles Erlebnis, vor allem auch zu beobachten, was da bei einer Sendung alles passiert und wie viel Personal da eingebunden ist“, beginnt Hutzler das Telefonat mit FuPa während seiner Rückreise aus Mainz mit der Eisenbahn. Kurz nach 9 Uhr am gestrigen Samstag war die dreizehnköpfige Königsteiner Truppe – in der Coach Roland Winkler natürlich nicht fehlen durfte - in den Zug mit Zielort Mainz eingestiegen. Nach der Ankunft machte der Königsteiner Troß zunächst die Innenstadt der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt unsicher, ehe es ab 20.30 Uhr interessant wurde.
Per Taxi wurden Roland Winkler und sein defensiver Mittelfeldspieler ins Fernsehstudio gebracht. Dort ging es zunächst in einen separaten Bereich, in dem alle, die Gäste dieser Sendung an diesem Abend waren, quasi ein „Warm up“ für ihren Auftritt bekamen: Das waren neben Yannick Hutzler die „Para-Sportler des Jahres“, die sich allesamt den Weltmeistertitel in ihrer Sportart sichern konnten: Para-Biathletin Johanna Recktenwald, Para-Schwimmer Josia Topf und zwei Spieler des deutschen U23-Rollstuhl-Basketballteams. Später stießen noch zwei Handballnationalspielerinnen dazu.
Das gesamte Studio-Publikum war anwesend und viele Helfer drumherum, die die Gäste erst einmal „fürstlich" bewirteten. „Entenbrust mit Blaukraut und Knödel wurden gereicht, zudem andere kalte und warme Speisen, die Auswahl war schon toll“, erzählt Yannick Hutzler. Nach dem Essen folgte ein Rundgang durch das Aufnahmestudio, ehe alle, die später an der Torwand ihre Kräfte messen sollten, schon ein wenig trainieren konnten. Der Kreisligakicker aus Königstein durfte sich an diesem Abend mit gleich drei Gegnern messen: Einmal mit Weltmeister Josia Topf als „Team Para“ und mit den beiden Handball-Nationalspielerinnen Xenia Smits (31) und Antje Döll (37), die anläßlich der bevorstehenden Damen-Handball-WM eingeladen wurden und das „Team Handball“ bildeten. Vor allem von den beiden Handballerinnen schwärmte Hutzler: „Die waren echt total sympathisch und locker drauf, anders, als man das vielleicht von Profis erwartet – überhaupt nicht abgehoben“, erzählt Hutzler weiter, ehe ein Funkloch die Telefonverbindung zu ihm kurz unterbricht.
Als man sich wieder hört, berichtet Yannick Hutzler dann, dass er und sein Coach Roland Winkler kurz vor 23 Uhr im Studio feste Plätze zugewiesen bekamen, wenige Minuten vor Beginn der Live-Übertragung. Wie bei Live-Sendungen aus einem Studio mit Zuschauertribüne üblich, hielt sich auch hier im Hintergrund eine Person auf, die Anweisungen gibt: „Jetzt klatschen oder in die Kamera schauen oder in eine andere Kamera schauen, forderte eine Frau uns immer wieder auf, wir mussten also aufmerksam sein“, so Hutzler in der Beschreibung der Aktivitäten fernab der Kamera, die die Fernsehzuschauer zuhause am Bildschirm natürlich nicht mitbekommen. Neben Roland Winkler und Yannick Hutzler schafften es auch noch vier Fans des TSV Königstein ebenfalls ins Studio, sie hatten tatsächlich die mehr als begehrten Karten für die erstmals 1963 laufende Sportsendung ergattern können. Alle anderen Mannschaftskameraden, die nicht mit ins Studio durften, zogen im „Meenzer“ Zentrum von einer Kneipe in die andere, um sich um 23 Uhr dann in einer vor den Fernseher zu platzieren, erzählt Hutzler weiter. Wie üblich bildete das Torwandschießen den Abschluß der Sendung. So musste Yannick Hutzler fast eine Stunde warten, ehe er von Moderator Sven Voss aufgefordert wurde, nach vorne zu kommen.
Nicht wie üblich, bildete ein Spieltag der Fußball-Bundesliga den Hauptinhalt der Sendung – es ist ja Länderspielpause – sondern Gespräche mit den Para-Sportlern des Jahres, mit den Handballerinnen und Berichte über die Vorrundenspiele zur Fußball-WM 2026 standen im Mittelpunkt. Kurz vor Mitternacht war es so weit, der Auftritt Yannick Hutzlers an der Torwand begann. Zwischen Sven Voss, den Handballerinnen und den Para-Sportlern hatte er Platz genommen, ehe ein kurzer Video-Clip sein Traumtor zeigte, was den Zuschauer einen kräftigen Applaus entlockte. Dann ging es in die Vollen: Hintereinander traten Josia Topf, die Handballerinnen und Hutzler an, wie gewohnt galt es, erst drei Mal rechts unten zu treffen und dann drei Mal links oben. Das „Team Handball“ verwandelte einen und auch Yannick Hutzler traf bei seinem dritten Versuch rechts unten, nur Josia Topf verpasst einen Treffer. So gab es also keinen Sieger. „Klar war ich mega nervös, vor einem Millionen-Publikum auf die Torwand zu schießen, das war schon krass. Aber irgendwann hab ich dann abgeschalten und nicht mehr nachgedacht“, sagt Hutzler abschließend.