Yannick Häringer spielt ein letztes Mal für den Bahlinger SC

Natürlich drängt sich die Parallele mit Thomas Müller auf: Die Inkarnation des FC Bayern wurde am vergangenen Samstag in der Allianz-Arena verabschiedet. Im Jahr 2008 absolvierte der Weltmeister seinen ersten Bundesliga-Einsatz für die Münchner. Im gleichen Jahr kam Yannick Häringer, gerade der U19 des SC Freiburg entwachsen, zum Bahlinger SC. An diesem Samstag, 14 Uhr, steht der 35-jährige Kapitän zum Ligafinale der Regionalliga vor seinem letzten Heimspiel im Kaiserstuhlstadion. Häringer, wie Müller Jahrgang 1989, hielt den Rot-Weißen bis auf ein zweijähriges Intermezzo beim Kehler FV die Treue. Wie Müller blieb er in dieser Zeit weitgehend verletzungsfrei und avancierte zum unermüdlichen Kraftwerk im Bahlinger Mittelfeldzentrum. "In der A-Junioren-Bundesliga haben wir tatsächlich mal gegeneinander gespielt", verrät Häringer.