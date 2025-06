Yannick Geisler im Fokus von Ratingen, Sven Kreyer vor Abgang

Yannick Geisler (l.) und Sven Kreyer im Fokus. – Foto: Michael Gohl, Blazy

Die Enttäuschungen der abgelaufenen Spielzeit sind aufgearbeitet, nun geht der Blick bei Ratingen 04/19 einzig und allein voraus – auch, weil man sich vom neuen Trainer Damian Apfeld neuen Schwung für die kommende Saison in der Oberliga erhofft. Die Ansprüche an sich selbst sind groß, man will wieder in höheren Sphären der Tabelle mitmischen.

Gleichzeitig basteln die Verantwortlichen hinter den Kulissen natürlich auch daran, das Team wieder derart aufzustellen, das im kommenden Frühsommer mehr in der Bilanz steht als ein neunter Tabellenplatz. Dazu beitragen soll künftig angeblich auch Yannick Geisler. Wie „Reviersport“ berichtet, steht der defensive Mittelfeldspieler, der bislang für die nur knapp am Aufstieg gescheiterte Spielvereinigung Schonnebeck aufgelaufen war, kurz vor einer Unterschrift bei 04/19. Bei den Essenern war Geisler Stammspieler, absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 28 Partien, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen. Seit 2023 stand der 30-Jährige in Schonnebeck unter Vertrag, ausgebildet wurde er beim SV Burgaltendorf, der SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen.

Geisler hat schon viel gesehen Vor allem aber würde Geisler jede Menge höherklassige Erfahrung mitbringen. Denn insgesamt hat der Mittelfeldakteur für Rot-Weiss Essen, die Sportfreunde Siegen, den SC Verl, den SC Wiedenbrück, Wattenscheid 09 und den Wuppertaler SV immerhin stattliche 158 Einsätze in der Regionalliga West absolviert. In seiner Vita stehen zudem 26 U17- und 27 U19-Bundesligaspiele. In der Oberliga war er 145 Mal am Ball.