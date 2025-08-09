Yannick Freischlad und sein langer Weg hin zum SC Waldgirmes

Donsbach. Er ist wieder daheim. „Auch wenn es sich noch ein bisschen komisch anfühlt“, sagt Yannick Freischlad. In diesem Sommer kehrte der 21-Jährige zurück nach Donsbach – und damit auch zurück nach Hause zu Vater Karsten (einst Torhüter beim SSV Dillenburg) und Mutter Tatjana. Der SC Waldgirmes hat den Mann, dessen Vorbild nach wie vor Harry Kane ist, weil „ich kein klassischer Neuner bin, der die Bälle festmacht, sondern einer, der zwischen den Ketten schwirrt“, für die Hessenliga verpflichtet.