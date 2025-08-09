 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Yannick Freischlad (M.), hier im Pokalspiel gegen die SG Seelbach/Scheld, sucht nach Stationen bei Proficlubs nun sein fußballerisches Glück beim Hessenligisten SC Waldgirmes. © Jonathan Ortmann
Yannick Freischlad (M.), hier im Pokalspiel gegen die SG Seelbach/Scheld, sucht nach Stationen bei Proficlubs nun sein fußballerisches Glück beim Hessenligisten SC Waldgirmes. © Jonathan Ortmann

Yannick Freischlad und sein langer Weg hin zum SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Der Torjäger aus Donsbach hat trotz seiner erst 21 Jahre als Fußballer schon einige Koffer gepackt und viel erlebt. Jetzt kickt er für den Fußball-Hessenligisten aus der Lahnaue +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Waldgirmes
Yannick Freischlad
Yannick Freischlad

Donsbach. Er ist wieder daheim. „Auch wenn es sich noch ein bisschen komisch anfühlt“, sagt Yannick Freischlad. In diesem Sommer kehrte der 21-Jährige zurück nach Donsbach – und damit auch zurück nach Hause zu Vater Karsten (einst Torhüter beim SSV Dillenburg) und Mutter Tatjana. Der SC Waldgirmes hat den Mann, dessen Vorbild nach wie vor Harry Kane ist, weil „ich kein klassischer Neuner bin, der die Bälle festmacht, sondern einer, der zwischen den Ketten schwirrt“, für die Hessenliga verpflichtet.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 09.8.2025, 13:23 Uhr
RedaktionAutor