Yannick Boisen kann es mit den Händen und Füßen – 2:0 gegen Pönitz

Aufsteiger Kieler MTV macht das Rennen um die Meisterschaft wieder spannender. Mit einem 2:0 gegen den Tabellenführer SVG Pönitz bleiben die drei Punkte im Zentrum der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt. Die Tore erzielen Luca Bourreau und Bennet Schmidt in der ersten Halbzeit. Dabei ist Yannick Boisen zwei Mal der Asistgeber.
Das 1:0 leitet Yannick Boisen von rechts mit einem seiner gefährlichen Einwurf-Flanken ein. Im Strafraum verlängert Justus Bayer mit dem Kopf. Louis Reinicke verpasst zwar zentral, aber am langen Pfosten steht der linke Schienenspieler Luca Bourreau und braucht den Ball nur noch einschieben.
Beim 2:0 pennt die rechte Abwehrseite des Spitzenreiters. Nach einem präzisen Steckpass von Boisen in die Tiefe taucht Bennet Schmidt völlig frei hinter der linken Abwehrseite des SVG auf. Da die rechte Seite das Abseits aufhebt, kann Schmidt ungestört auf Keeper Ricardo Maghon zulaufen und sucht sich den linken Innenpfosten zum 2:0 aus.
Trainer Paul Musiol zeigte sich mit der Anfangsphase hochzufrieden: „Wir starten eigentlich recht gut ins Spiel. Erarbeiten uns Halbchancen und sind auf jeden Fall ein Stück weit besser als der Gegner. Kommen dann auch ein-, zweimal durch und dann fällt das 1:0 nach einem langen Einwurf.
Nach der Pause änderte der KMTV seine Marschroute. Während Pönitz versuchte, den Anschlusstreffer zu erzwingen, verlegten sich die Kieler auf eine disziplinierte Defensivarbeit. Die Gäste fanden kaum Lücken im kompakten Zentrum der Hausherren, die das Spielgerät und den Gegner geschickt vom eigenen Kasten fernhielten.
Musiol lobte die taktische Disziplin seiner Elf: „Alles in allem, in der zweiten Halbzeit fokussieren wir uns auf die Defensive, schaffen wir es auch letztlich, den Gegner vom Tor fernhalten. Haben dann aber auch nicht mehr selber den Zug nach vorne. Wie gesagt, der Fokus lag dann auf Defensive. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht und dementsprechend gewinnen wir dann auch nach neunzig Minuten mit 2:0 verdient. Alles in allem eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft.“
Während die SVG Pönitz trotz der Niederlage an der Spitze bleibt, untermauert der Kieler MTV seinen Status als gefährlicher Neuling der Liga. Für Paul Musiol war der Heimsieg am Montag ein wichtiger Schritt, um sich weiter im Klassement zu etablieren: „Wir sind zufrieden, freuen uns, dass wir den Tabellenführer ärgern konnten und auch wieder drei Punkte geholt haben – in Richtung Mittelfeldplatz.“
Der KMTV, der mit nun 30 Punkten jenseits von Freud und Leid positioniert ist, hat bewiesen, dass man mit taktischer Finesse und Leidenschaft jeden Gegner der Liga vor Probleme stellen kann.
Kieler MTV: Klenz – Bayer, Zils, Kaiser – Bensch, Boisen – Woywood (73. Stender), Reinicke (84. Baeskow), Schmidt (90.+1 Homp), Bourreau (90.+1 Szillat) – Rudolph (78. Henningsen).
Trainer: Paul Musiol.
SVG Pönitz: Maghon – Evan Keinz, Brack, Wagner (58. Valo), Ebeling, Schulz (65. Henkel), Toth, Potuzak, Assmann (76. Durante), Kevin Keinz (76. Scholz), Herzog.
SR: Olivier Guillon (TSV Plön).
Ass.: Til Schröder, Mathis Luttmann.
Z.: 50.
Tore: 1:0 Luca Bourreau (26.), 2:0 Bennet Schmidt (36.).