Yannick Boisen kann es mit den Händen und Füßen – 2:0 gegen Pönitz

Yannick Boisen (Kieler MTV), verfolgt von Kevin Heinz (SVG Pönitz), hat mit seinen Asists großen Anteil am Erfolg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Aufsteiger Kieler MTV macht das Rennen um die Meisterschaft wieder spannender. Mit einem 2:0 gegen den Tabellenführer SVG Pönitz bleiben die drei Punkte im Zentrum der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt. Die Tore erzielen Luca Bourreau und Bennet Schmidt in der ersten Halbzeit. Dabei ist Yannick Boisen zwei Mal der Asistgeber.

Flankengott Yannick Boisen

Das 1:0 leitet Yannick Boisen von rechts mit einem seiner gefährlichen Einwurf-Flanken ein. Im Strafraum verlängert Justus Bayer mit dem Kopf. Louis Reinicke verpasst zwar zentral, aber am langen Pfosten steht der linke Schienenspieler Luca Bourreau und braucht den Ball nur noch einschieben.

Weltklasse-Steckpass von Boisen Beim 2:0 pennt die rechte Abwehrseite des Spitzenreiters. Nach einem präzisen Steckpass von Boisen in die Tiefe taucht Bennet Schmidt völlig frei hinter der linken Abwehrseite des SVG auf. Da die rechte Seite das Abseits aufhebt, kann Schmidt ungestört auf Keeper Ricardo Maghon zulaufen und sucht sich den linken Innenpfosten zum 2:0 aus.

Janne Rudolph (Kieler MTV), hier gegen Danny Brack (SVG Pönitz) sorgte mit seiner Schnelligkeit für viel Gefahr. – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Paul Musiol zeigte sich mit der Anfangsphase hochzufrieden: „Wir starten eigentlich recht gut ins Spiel. Erarbeiten uns Halbchancen und sind auf jeden Fall ein Stück weit besser als der Gegner. Kommen dann auch ein-, zweimal durch und dann fällt das 1:0 nach einem langen Einwurf. Neuling macht die Schotten dicht Nach der Pause änderte der KMTV seine Marschroute. Während Pönitz versuchte, den Anschlusstreffer zu erzwingen, verlegten sich die Kieler auf eine disziplinierte Defensivarbeit. Die Gäste fanden kaum Lücken im kompakten Zentrum der Hausherren, die das Spielgerät und den Gegner geschickt vom eigenen Kasten fernhielten.

Justin Toth (SVG Pönitz), mit perfekter Ballannahme gegen Yannick Boisen, hatte eine gute Chance zum 1-1 gegen den Kieler MTV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Reife Leistung der Musiol-Auswahl Musiol lobte die taktische Disziplin seiner Elf: „Alles in allem, in der zweiten Halbzeit fokussieren wir uns auf die Defensive, schaffen wir es auch letztlich, den Gegner vom Tor fernhalten. Haben dann aber auch nicht mehr selber den Zug nach vorne. Wie gesagt, der Fokus lag dann auf Defensive. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht und dementsprechend gewinnen wir dann auch nach neunzig Minuten mit 2:0 verdient. Alles in allem eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft.“ Den Tabellenführer geärgert Während die SVG Pönitz trotz der Niederlage an der Spitze bleibt, untermauert der Kieler MTV seinen Status als gefährlicher Neuling der Liga. Für Paul Musiol war der Heimsieg am Montag ein wichtiger Schritt, um sich weiter im Klassement zu etablieren: „Wir sind zufrieden, freuen uns, dass wir den Tabellenführer ärgern konnten und auch wieder drei Punkte geholt haben – in Richtung Mittelfeldplatz.“

Verteidiger Ray-Colin Ebeling (SVG Pönitz) lässt gleich drei Spieler des Kieler MTV hinter sich. – Foto: Ismail Yesilyurt