Yanni Regäsel verlängert vorzeitig beim SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Kontinuität im Kader. Yanni Regäsel hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den Verein in der Oberliga Niedersachsen auflaufen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.
Lars Klümper zeigte sich zufrieden mit der frühzeitigen Verlängerung: „Wir freuen uns, dass Yanni mit seiner Erfahrung auch weiterhin beim SV Wilhelmshaven bleibt. Wir konnten uns schnell auf ein weiteres Jahr einigen, unabhängig von der Liga.“
Die Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in den routinierten Spieler, der seit der Hinrunde das Team verstärkt und sich rasch als feste Größe etabliert hat.
Regäsel gilt beim SVW nicht nur als verlässlicher Akteur auf dem Spielfeld, sondern auch als wichtiger Bestandteil des Mannschaftsgefüges. Klümper betont: „Yanni ist seit der Hinrunde bei uns, ein echter Teamplayer und nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Bestandteil des Mannschaftsgefüges.“
Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Präsenz in der Kabine trägt Regäsel maßgeblich zur Stabilität der Mannschaft bei.
Die vorzeitige Verlängerung ist ein weiteres Signal für die langfristige Ausrichtung des SV Wilhelmshaven. Der Verein setzt bewusst auf bewährte Kräfte, um sportliche Ziele nachhaltig zu verfolgen und die Entwicklung der Mannschaft kontinuierlich voranzubringen.