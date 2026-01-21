Yanni Regäsel verlängert vorzeitig beim SV Wilhelmshaven Erfahrener Leistungsträger bleibt dem SVW ligaunabhängig erhalten Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Wilhelmsh Yanni Regäsel

Der SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Kontinuität im Kader. Yanni Regäsel hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den Verein in der Oberliga Niedersachsen auflaufen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Schnelle Einigung auf weiteres Jahr Lars Klümper zeigte sich zufrieden mit der frühzeitigen Verlängerung: „Wir freuen uns, dass Yanni mit seiner Erfahrung auch weiterhin beim SV Wilhelmshaven bleibt. Wir konnten uns schnell auf ein weiteres Jahr einigen, unabhängig von der Liga.“ Die Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in den routinierten Spieler, der seit der Hinrunde das Team verstärkt und sich rasch als feste Größe etabliert hat.

Wichtiger Faktor auf und neben dem Platz Regäsel gilt beim SVW nicht nur als verlässlicher Akteur auf dem Spielfeld, sondern auch als wichtiger Bestandteil des Mannschaftsgefüges. Klümper betont: „Yanni ist seit der Hinrunde bei uns, ein echter Teamplayer und nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Bestandteil des Mannschaftsgefüges.“ Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Präsenz in der Kabine trägt Regäsel maßgeblich zur Stabilität der Mannschaft bei.