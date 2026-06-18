Yann Sturm verstärkt Eintracht Braunschweig

– Foto: SC Freiburg

Yann Sturm (geboren am 21. März 2005) ist gebürtiger Freiburger und verbrachte beim dortigen Sportclub seine komplette Jugendzeit. Zur Saison 2023/24 schaffte der Offensivspieler den Sprung von der U19 in die U23, die damals in der 3. Liga spielte. In der vergangenen Spielzeit folgte die Leihstation FC Ingolstadt – bei den Schanzern stand er in 33 Liga-Partien auf dem Feld (neun Tore, fünf Vorlagen). Sturm kommt mit der Erfahrung aus unter anderem 48 Drittligapartien (zwölf Tore, sechs Vorlagen) und 30 Einsätzen in der Regionalliga Südwest (15 Tore, acht Vorlagen) nach Braunschweig.

„Mit Yann verpflichten wir einen hochtalentierten Offensivspieler, der mit seinen Stärken hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Er bringt ausgeprägte Qualitäten im Eins-gegen-eins, einen starken Zug zum Tor sowie eine hohe Abschlussstärke mit. Darüber hinaus ist er in der Offensive flexibel einsetzbar und kann verschiedene Rollen übernehmen, wodurch wir zusätzlich an Variabilität gewinnen. Besonders beeindruckt hat uns neben seinen sportlichen Fähigkeiten auch seine klare Haltung in den Gesprächen. Yann hat sich früh und sehr bewusst zu unserem Weg bekannt und deutlich gemacht, dass er diesen gemeinsam mit uns gehen möchte. Diese Überzeugung und Identifikation sind für uns wichtige Faktoren und die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit“, freut sich Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Neuzugang.