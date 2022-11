Yanik Wiese wechselt an den Wetterschacht Offensivmann kommt vom Liga- und Stadtrivalen Rhenania Eschweiler

Der 25-jährige Indestädter verhalf der Rhenania mit 55 Scorerpunkten in der Vorsaison zum B-Liga-Aufstieg und war auch schon beim Durchmarsch von Falke Bergrath von der C- bis in die A-Liga eine feste Größe. Demnach verspricht sich der von Dario Offenbroich trainierte FV eine zusätzliche Belebung für die Offensive.