Yama Afghanyar zwischen OP-Saal und Fußballplatz

Wiesbaden. Es ist ein Leben am Limit. Aber der Fußball darf bei Yama Afghanyar nicht fehlen. Nach acht Jahren beim 2024 in die Verbandsliga aufgestiegenen SV Wiesbaden, davon fünf Jahre als Kapitän, hat sich der 32-Jährige jetzt zu einer Veränderung entschlossen.

Aufhören mit dem Fußball, das sei keine Option gewesen, bekräftigt der gebürtige Wiesbadener mit familiären Wurzeln in Afghanistan. In der "Universitätsmedizin Mainz" ist er als Orthopäde und Unfallchirurg im Rahmen einer "80 bis 90-Stunden-Woche" gefordert, schildert Yama Afghanyar. Nach einem Zehn-Stunden-Tag im Operationssaal sei dann auch mal der Akku leer. Und sein Erscheinen zum Training verspätet sich oder fällt ganz aus. "Mein Dank geht an meine Frau, meine Familie sowie meine Trainer", weiß er den breiten Rückhalt angesichts der besonderen Konstellation zu schätzen. Einerseits wäre er gerne beim SV Wiesbaden geblieben, auf der anderen Seite wollte er beim Fußball "irgendwie einen neuen Anreiz haben", sagt der Defensivspieler, der auch als Arzt viel mit Sportlern zu tun hat.

Samstag Testspiel gegen Hessenligist FC Gießen