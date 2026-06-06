Yagin hat klare Ambitionen für die GSG Duisburg Mit nur 17 Punkten stieg die GSG Duisburg aus der Bezirksliga ab. Nun will sich der Verein neu aufstellen. von Tristan Benten · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Yagin will den Verein zu alter Stärke führen – Foto: GSG Duisburg

Bezirksliga, Gruppe 5: Es war ein hartes Jahr für jeden der es mit der GSG Duisburg hielt. Am 32. Spieltag stand der Abstieg in die A-Liga fest. Mit nur 17 Zählern gab es wenig zu feieren für die Mannschaft von Cheftrainer Muhammet Alan. In der kommenden Saison soll sich allerdings einiges ändern im Verein.

Klare Ambitionen Thomas Milles legt sein Amt als Abteilungsleiter wie geplant nieder und wird durch Emrah Yagiz abgelöst. "Mit großer Freude und Verantwortung übernehme ich diese Aufgabe. Gemeinsam möchten wir den Fußball bei der GSG wieder weiterentwickeln und das Vereinsleben stärken“, erklärte Yagiz der NRZ. Nach sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Bezirksliga geht es für die GSG zurück in die Kreisliga A. Der neue Abteilungsleiter hat mittelfristig die Rückkehr in die siebthöchste Spielklasse Deutschlands im Blick: "Sportlich gesehen wollen wir unsere erste Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bezirksliga zunächst in der Kreisliga A stabilisieren, um anschließend mittelfristig den Wiederaufstieg anzugreifen."

Doch nicht nur sportlich hat Yagiz Ambitionen. "Der Verein soll wieder ein Ort sein, an dem Zusammenhalt, Spaß und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt stehen", verriet er Kein Unbekannter bei der GSG Der neue Sportdirektor kennt den Verein bereits. In den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 agierte er als Cheftrainer bei der dritten Mannschaft in der Kreisliga C. In der aktuellen Saison war er dort auch als Teammanager aktiv.