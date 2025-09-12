Yaël Mollink: Aus der Eredivisie an den Duvenpoll

Der VfR Warbeyen hat am Wochenende seinen zweiten Zähler in der Zweiten Bundesliga der Frauen eingefahren. Nach dem 0:6 zum Auftakt gegen den VfL Bochum hat sich das Team schnell stabilisiert. Beim 2:2 (2:2) im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt stand am Sonntag auch Schiedsrichterin Amelie Lainka im Mittelpunkt, die in Durchgang eins gleich drei Strafstöße verhängte.

Mit der 22-jährigen Niederländerin hat der Zweitliga-Neuling einen richtig guten Fang gemacht. Mollink überzeugte die Warbeyener Verantwortlichen von Anfang an sogar so sehr, dass sie sie prompt hinter Landsfrau Moisa Verkuijl zur stellvertretenden Spielführerin beorderten.

Leidtragende auf Seiten des VfR war in beiden Fällen Innenverteidigerin Yaël Mollink, der in der zehnten Minute zunächst ein Foul- und kurz darauf auch noch ein Handspiel im Strafraum (37.) angelastet wurde. Auch wenn sich der VfR Warbeyen, der am Sonntag tatsächlich drauf und dran war, den ersten Zweitliga-Sieg seiner Vereinsgeschichte einzutüten, die strittigen Entscheidungen gewiss lieber gespart hätte, fügen sich die dazugehörigen Szenen in ein weitaus positiveres Bild ein: Yaël Mollink ist beim VfR Warbeyen in kürzester Zeit zu einer Spielerin geworden, die immer nah am Geschehen ist und die Warbeyener Spielphilosophie entscheidend mitprägt.

„Sie ist eine aggressive Defensivspielerin, die in der Abwehrkette innen wie außen eingesetzt werden kann. Trotz ihrer harten Spielweise bringt sie Handlungsschnelligkeit, ein gutes Auge für ihre Mitspielerinnen und eine tolle Technik mit. Ihre Erfahrung wird uns helfen“, sagt VfR-Coach Sandro Scuderi, der in schöner Regelmäßigkeit die erfolgreiche Defensivarbeit zum wichtigsten Element im Warbeyener Spiel deklariert.

Yaël Mollink, die vor ihrem Wechsel an den Niederrhein für Excelsior Rotterdam in der niederländischen Eredivisie auflief und es in der abgelaufenen Saison auf 20 Einsätze in der höchsten niederländischen Spielklasse brachte, soll dabei eine tragende Säule sein. „Meine Qualitäten sehe ich vor allem in der Innenverteidigung, wo ich auch die Testspiele in der Vorbereitung bestritten habe. Da kann ich mich mit Pässen zwischen die Linien und meiner Zweikampfstärke einbringen. Auf den Außenpositionen profitiere ich von meiner Ausdauer und beteilige mich gerne am Offensivspiel“, sagt Mollink.

Die 22-Jährige traut dem Neuling zu, eine gute Rolle in Liga zwei zu spielen. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir sind eine Gruppe von Spielerinnen mit viel Potenzial und sind dazu in der Lage, uns als Team gegenseitig zu helfen“, sagt Mollink, die auf dem Platz mit ihren hochgekrempelten Ärmeln optisch auffällt.

Mit dem Fußballspielen begann Mollink, die in Zwolle geboren ist, dank ihrer älteren Brüder. „Ich habe mir ihre Spiele angesehen und wollte auch unbedingt selbst auf dem Platz stehen“, sagt Mollink. Insgesamt sieben Jahre trug sie das Trikot ihres Heimatvereins PEC Zwolle, ehe es sie zu AZ Alkmaar verschlug. Bei ihrer letzten Station in Rotterdam machte ihr eine Kontaktperson einen Wechsel zum VfR Warbeyen schmackhaft.

„Ich hatte bereits vor drei Jahren mit diesem Scout ausDeutschland Kontakt. Damals habe ich sein Angebot noch ausgeschlagen, weil ich die Chance hatte, Eredivisie zu spielen. Diesmal kamen wir ins Gespräch. Und ich habe mich schließlich entschlossen, mir selbst ein Bild vom VfR Warbeyen zu machen“, berichtet Mollink.

Die positiven Eindrücke aus den Gesprächen mit Trainer Sandro Scuderi festigten sich in den gemeinsamen Trainingseinheiten. Kurz darauf wurde der Wechsel unter Dach und Fach gebracht. Drei Wochen nach Saisonstart spricht viel dafür, dass Yaël Mollink es niederländischen VfR-Spielerinnen wie Moisa Verkuijl, Narjiss Ahamad und Ebla Gouriye nachmacht und zu einer Leistungsträgerin im Warbeyener Trikot wird.