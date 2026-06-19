XXL-Umbruch nimmt Form an: SF Lotte mit nächsten zwei Neuzugängen

Karlo Grgic (l.) und Keanu Kerbsties wechseln ans Lotter Kreuz. – Foto: SF Lotte

Bei den Sportfreunden Lotte passiert nach der Klärung der Trainerfrage auch endlich etwas auf der Zugangsseite. Nachdem Anfang der Woche mit Emir Yakisir (U19 1. FC Köln), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel) und Mehmet Kaya (ASK Ahlen) die ersten drei Neuzugänge vorgestellt werden konnten, haben die Tecklenburger vor dem Wochenende nachgelegt und zwei weitere Neue präsentiert.

Aus der Regionalliga Nord wechselt Linksverteidiger Karlo Grgic ans Lotter Kreuz. Der 24-jährige Niederländer mit kroatischen Wurzeln, der in den Haag geboren wurde, kommt vom Bremer SV, für den er in zwei Jahren 35 Spiele absolvierte, in denen ihm zwei Tore und sieben Vorlagen gelangen. Zuvor war Grgic unter anderem in der 2. Mannschaft des dänischen Proficlubs Aalborg BK sowie in der dritten tschechischen und zweiten bosnischen Liga aktiv.

Für die andere Außenverteidigerposition bedienen sich die Sportfreunde bei einem Ligakonkurrenten. Mit 20 Jahren passt Keanu Kerbsties vom VfL Bochum II auch ins Beuteschema der Lotter, ab Sommer vor allem auf junge, entwicklungsfähige Talente zu setzen. Der gebürtige Dinslakener, der auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar ist, wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 ausgebildet und kam 2024 in die U19 des VfL Bochum. Im vergangenen Sommer rückte Kerbsties schließlich in den Regionalliga-Kader der U21 auf, wo er in 15 Spielen zum Einsatz kam.