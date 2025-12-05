XXL-Umbruch gemeistert: Möllers und Ibrahim verlängern in Dülmen

Es lag ein turbulenter Sommer hinter allen Verantwortlichen der TSG Dülmen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hatte das Team um den Sportlichen Leiter Philipp Schulte alle Hände voll zu tun. Elf Abgänge und 13 Zugänge waren die Bilanz eines ereignisreichen Transfersommers. Nichtsdestotrotz hat das Dülmener Trainerduo Marvin Möllers und Ahmed Ibrahim diesen Umbruch gemeistert, denn kurz vor Jahresende hat die TSG noch alle Trümpfe in der Hand, als Tabellenführer zu überwintern.

Kein Grund am Grenzweg also, die Zusammenarbeit mit den Übungsleitern nicht fortzusetzen. Beide werden auch in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie der Dülmener stehen – egal ob in der Landes- oder Bezirksliga.

Der Austausch zwischen Trainergespann und Sportlicher Leitung sei "seit dem ersten Tag geprägt von einer starken Harmonie und einer klaren gemeinsamen Vorstellung davon, wie die TSG arbeiten und auftreten möchte", erklärt Philipp Schulte der "Dülmener Zeitung". "Wir haben als Team noch viele Ideen und Überlegungen, wie wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln wollen." Erste Schritte sind dafür schon gemacht worden. Seit Ende Oktober kooperiert der Club beispielsweise mit einer heimischen Physiotherapie-Praxis. Die Entwicklung sei für Schulte aber noch nicht abgeschlossen, stehe aber "auf einem Fundament, das von der Fußballabteilung mitgetragen" werde.