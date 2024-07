XXL-Test gegen Hannover 96

Am Samstagmittag stellte sich der VfL Osnabrück in einem intensiven Testspiel über 120 Minuten gegen den Zweitligisten Hannover 96 auf den Prüfstand. Das Spiel, aufgeteilt in zwei Abschnitte à 60 Minuten, endete mit gemischten Ergebnissen für die Lila-Weißen. Während die erste Stunde durch einen Treffer von Jannes Wulff mit 1:0 für den VfL entschieden wurde, musste sich das Team in den zweiten 60 Minuten mit 1:4 geschlagen geben.