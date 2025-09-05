XXL-Samstag in der Bayernliga Süd – alle Spiele auf einen Streich!

Der Samstag hat es in sich: Deisenhofen empfängt Spitzenreiter 1860 München II, der nach dem Sieg über Schalding weiter ungeschlagen ist. Erlbach will nach dem Pokal-Aus gegen Unterhaching gegen Nördlingen zurück in die Erfolgsspur. Für Schalding steht gegen Aufsteiger Gundelfingen ein richtungsweisendes Heimspiel an, während Kottern nach fünf sieglosen Partien gegen Schwaig dringend punkten muss. Auch im Tabellenkeller wird es spannend: Türkspor Augsburg geht nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind ins Duell mit Ismaning. Im Topspiel fordert der ungeschlagene SV Kirchanschöring den ambitionierten TSV Landsberg. Außerdem trifft Türkgücü München auf den TuS Geretsried, ehe Pipinsried und Heimstetten den Spieltag beschließen.
Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit 1860 kommt der aktuelle Tabellenführer zu uns, der bislang ungeschlagen ist – die Qualität des Gegners steht außer Frage. Die Arbeit meines Kollegen Alper Kayabunar ist beeindruckend: In kurzer Zeit hat er den jungen Spielern eine erstaunlich reife Spielanlage vermittelt und sie dadurch spürbar weiterentwickelt. Entsprechend stehen die Löwen völlig zurecht an der Spitze."
Personalsituation FC Deisenhofen: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.
Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Deisenhofen, zumal das Duell nach der englischen Woche und dem kräftezehrenden Spiel gegen Schalding kommt. Dort treffen wir auf meinen Freund Andi Pummer, der in Deisenhofen seit Jahren herausragende Arbeit leistet. Ich freue mich sehr auf unser erstes direktes Aufeinandertreffen. Es wird sicherlich ein hochklassiges Bayernliga-Spiel und für uns eine große Aufgabe."
Personalsituation TSV 1860 München II: Der Kader bleibt unverändert.
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Der Sieg in Hauzenberg und die starke Pokalleistung haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn am Ende das Quäntchen Glück zum Weiterkommen gefehlt hat. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Heimspiel, auch wenn uns mit Nördlingen ein extrem schwieriger Gegner erwartet. In der Vergangenheit waren es stets enge und spannende Duelle, und genau das erwarte ich auch diesmal. Entscheidend wird sein, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen – dann bin ich überzeugt, dass die Punkte in Erlbach bleiben.“
Personalsituation SV Erlbach: Sebastian Hager erlitt im Spiel gegen Hauzenberg eine Schultereckgelenksprengung und muss operiert werden - er wird dem SV Erlbach länger fehlen. Außerdem sind einige Spieler angeschlagen, bei denen sich zeigen wird, ob es für einen Einsatz am Samstag reicht.
Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Uns erwartet in Erlbach ein äußerst schweres Auswärtsspiel. Zwar konnten wir die vergangenen drei Duelle dort erfolgreich gestalten, dennoch wissen wir um die Schwere der Aufgabe – insbesondere nach unserer zuletzt schwachen Vorstellung gegen Türkspor Augsburg.“
Personalsituation TSV Nördlingen: Der Einsatz von Alex Schröter ist unsicher(Zerrung). Ansonsten fehlen verletzungsbedingt Jonas Wundel, Fabio Siebachmeyer und Hans Rathgeber.
Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Auch wenn wir in Kirchanschöring mit 1:4 verloren haben, spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider – die Niederlage fiel deutlich zu hoch aus. Insgesamt zeigt unsere Formkurve nach oben, die Mannschaft hat zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt und verstanden, dass wir mitten im Abstiegskampf stehen. Gegen Schwaig wollen wir nun endlich den ersten Heimdreier einfahren. Der Gegner ist mit elf Punkten solide in die Saison gestartet und wird uns alles abverlangen. Leichte Spiele gibt es in dieser Liga ohnehin nicht. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Fußball auf den Platz bringen – dann bin ich überzeugt, dass wir die Punkte dieses Mal in Kottern behalten können.“
Personalsituation TSV Kottern: Außer Lukas Ender sind alle Mann an Bord. Coach Martin Dausch ist dieses Wochenende nicht dabei und wird an deiner Seitenlinie von Co-Trainer Stefan Kröger vertreten.
Christian Donbeck (Trainer Sportfreunde Schwaig): "Es steht eine lange Reise ins Allgäu bevor, wo uns eine erfahrene Mannschaft erwartet, die uns vor allem in Sachen Tempo und Härte alles abverlangen wird. Wir haben in den letzten Spielen zu viele eigene Fehler gemacht, die den Gegner immer wieder stark gemacht haben. Unser Hauptaugenmerk liegt daher darauf, diese Fehler abzustellen und mehr Kontrolle ins Spiel zu bringen."
Personalsituation Sportfreunde Schwaig: Tim Schels kehrt nach beruflicher Abwesenheit wieder zurück in den Kader.
Servet Bozdag (Türkspor Augsburg): "Wir wollen die 3 Punkte in Augsburg behalten - der Sieg letzte Woche hat uns sehr gut getan und wir werden versuchen gegen Ismaning nachzulegen."
Personalsituation Türkspor Augsburg: Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt.
Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Wir fahren nach Augsburg, um drei Punkte mitzunehmen - das ist das klare Ziel."
Personalsituation FC Ismaning: Die Gäste vermelden Bestbesetzung.
Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Landsberg ist individuell hervorragend besetzt, insbesondere in der Offensive. Wer gegen Ingolstadt vier Tore erzielt, setzt damit ein deutliches Ausrufezeichen. Zudem standen sie bis vor kurzem noch unter der Leitung von Profitrainer Alex Schmidt, was zeigt, dass sie taktisch top vorbereitet sind. Trotzdem müssen wir uns keinesfalls verstecken: Gegen Kottern und Erlbach haben wir bereits sehr starke Heimspiele gezeigt. Nun folgt unser drittes Heimspiel in Serie – und auch dieses wollen wir erfolgreich bestreiten und unbedingt punkten.“
Personalsituation SV Kirchanschöring: Sebastian Dengel ist seit dem letzten Spiel gegen Kottern angeschlagen und daher fraglich. Nick Schreiber verweilt im Urlaub.
Christoph Rech (sportl. Leiter TSV Landsberg): "Kirchanschöring hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren und die letzten 5 Partien alle gewonnen, das sagt alles über die Qualität des Gegners aus. Sie sind seit Jahren eine eingespielte Mannschaft mit einem Trainerteam, das einen klaren Plan verfolgt. Ich hab sowohl mit Thomas Leberfinger als auch mit Christoph Dinkelbach in einer Mannschaft gespielt und freue mich dementsprechend auf das Wiedersehen. Nach unserem intensiven Pokalspiel Pokalspiel am Dienstag gilt es für uns, das Positive mitzunehmen und die individuellen Fehler abzustellen, damit wir auch ergebnistechnisch wieder erfolgreich sind. Trotz einiger angeschlagener Spieler treten wir die weite Auswärtsfahrt positiv gestimmt an und wollen unbedingt Zählbares mitnehmen.
Personalsituation TSV Landsberg: Der Kader bleibt unverändert.
Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Mit Heimstetten erwarten wir einen spielstarken Gegner, der im Sommer einen großen Umbruch hatte. Sie hatten immer enge Ergebnisse und mit einem Punktgewinn gegen Sechzig sowie dem Sieg gegen Schalding haben sie gezeigt was in der Mannschaft steckt. Sie gehen konsequent ihren Weg und ziehen ihr Spiel durch, das gefällt mir. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause an die letzten 30 Minuten in Geretsried anknüpfen und unser Heimspiel gewinnen."
Personalsituation FC Pipinsried: Benedikt Wiegert, Felix Popp, Tobias Schröck fallen aus. Sebastian Keßler ist rot-gesperrt.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten mit Pipinsried einen Gegner mit viel individueller Qualität und Erfahrung als spielstarke Mannschaft."
Personalsituation SV Heimstetten: David Leitl, Severin Müller, Moritz Heigl und Moritz Knauf stehen nicht zur Verfügung.
Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Uns erwartet mit Geretsried ein starker Aufsteiger, der sehr gut in die Saison gestartet ist und einen attraktiven, intensiven Fußball spielt. Trotzdem werden wir zu Hause alles dafür tun, um die drei Punkte zu holen."
Personalsituation Türkgücü München: Endro Zaskoku, Emre Özbey, Edis Redzic, Matija Radonjic und Ivan Martinovic fehlen verletzungsbedingt. Miha Vjestica hat den Verein verlassen.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir treffen auf einen Gegner, bei dem man die äußeren Umstände und Unruhen im Verein ausblenden sollte. Mit ihrem neuen Spielertrainer haben sie einen sehr guten Weg eingeschlagen, der viel Identifikation und Herzblut verspricht – entsprechend erwarten wir eine hochmotivierte Mannschaft. Für uns gilt es, den Fokus voll und ganz auf unser eigenes Spiel zu legen. Gegen Pipinsried haben wir zuletzt gezeigt, dass wir mit viel Leidenschaft und Herz auf dem Platz agieren können. Wir sind nach wie vor Aufsteiger, wissen um unsere Rolle und müssen weiter fleißig Punkte sammeln. Das gelingt nur, wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen. Deshalb freuen wir uns auf Samstag und wollen die Zähler mit nach Geretsried nehmen."
Personalsituation TuS Geretsried: Robin Renger wird den gesamten September aus beruflichen Gründen verhindert sein. Lukas Kellner wurde aufgrund einer roten Karte für zwei Spiele gesperrt.