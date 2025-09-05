XXL-Samstag in der Bayernliga Süd – alle Spiele auf einen Streich!

Der Samstag hat es in sich: Deisenhofen empfängt Spitzenreiter 1860 München II, der nach dem Sieg über Schalding weiter ungeschlagen ist. Erlbach will nach dem Pokal-Aus gegen Unterhaching gegen Nördlingen zurück in die Erfolgsspur. Für Schalding steht gegen Aufsteiger Gundelfingen ein richtungsweisendes Heimspiel an, während Kottern nach fünf sieglosen Partien gegen Schwaig dringend punkten muss. Auch im Tabellenkeller wird es spannend: Türkspor Augsburg geht nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind ins Duell mit Ismaning. Im Topspiel fordert der ungeschlagene SV Kirchanschöring den ambitionierten TSV Landsberg. Außerdem trifft Türkgücü München auf den TuS Geretsried, ehe Pipinsried und Heimstetten den Spieltag beschließen.

FC Deisenhofen Deisenhofen TSV 1860 München TSV 1860 II 14:00

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit 1860 kommt der aktuelle Tabellenführer zu uns, der bislang ungeschlagen ist – die Qualität des Gegners steht außer Frage. Die Arbeit meines Kollegen Alper Kayabunar ist beeindruckend: In kurzer Zeit hat er den jungen Spielern eine erstaunlich reife Spielanlage vermittelt und sie dadurch spürbar weiterentwickelt. Entsprechend stehen die Löwen völlig zurecht an der Spitze." Personalsituation FC Deisenhofen: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Deisenhofen, zumal das Duell nach der englischen Woche und dem kräftezehrenden Spiel gegen Schalding kommt. Dort treffen wir auf meinen Freund Andi Pummer, der in Deisenhofen seit Jahren herausragende Arbeit leistet. Ich freue mich sehr auf unser erstes direktes Aufeinandertreffen. Es wird sicherlich ein hochklassiges Bayernliga-Spiel und für uns eine große Aufgabe." Personalsituation TSV 1860 München II: Der Kader bleibt unverändert.

SV Erlbach SV Erlbach TSV Nördlingen Nördlingen 14:00

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Der Sieg in Hauzenberg und die starke Pokalleistung haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn am Ende das Quäntchen Glück zum Weiterkommen gefehlt hat. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Heimspiel, auch wenn uns mit Nördlingen ein extrem schwieriger Gegner erwartet. In der Vergangenheit waren es stets enge und spannende Duelle, und genau das erwarte ich auch diesmal. Entscheidend wird sein, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen – dann bin ich überzeugt, dass die Punkte in Erlbach bleiben.“ Personalsituation SV Erlbach: Sebastian Hager erlitt im Spiel gegen Hauzenberg eine Schultereckgelenksprengung und muss operiert werden - er wird dem SV Erlbach länger fehlen. Außerdem sind einige Spieler angeschlagen, bei denen sich zeigen wird, ob es für einen Einsatz am Samstag reicht. Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Uns erwartet in Erlbach ein äußerst schweres Auswärtsspiel. Zwar konnten wir die vergangenen drei Duelle dort erfolgreich gestalten, dennoch wissen wir um die Schwere der Aufgabe – insbesondere nach unserer zuletzt schwachen Vorstellung gegen Türkspor Augsburg.“ Personalsituation TSV Nördlingen: Der Einsatz von Alex Schröter ist unsicher(Zerrung). Ansonsten fehlen verletzungsbedingt Jonas Wundel, Fabio Siebachmeyer und Hans Rathgeber.

TSV Kottern TSV Kottern FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 14:00

Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Auch wenn wir in Kirchanschöring mit 1:4 verloren haben, spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider – die Niederlage fiel deutlich zu hoch aus. Insgesamt zeigt unsere Formkurve nach oben, die Mannschaft hat zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt und verstanden, dass wir mitten im Abstiegskampf stehen. Gegen Schwaig wollen wir nun endlich den ersten Heimdreier einfahren. Der Gegner ist mit elf Punkten solide in die Saison gestartet und wird uns alles abverlangen. Leichte Spiele gibt es in dieser Liga ohnehin nicht. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Fußball auf den Platz bringen – dann bin ich überzeugt, dass wir die Punkte dieses Mal in Kottern behalten können.“ Personalsituation TSV Kottern: Außer Lukas Ender sind alle Mann an Bord. Coach Martin Dausch ist dieses Wochenende nicht dabei und wird an deiner Seitenlinie von Co-Trainer Stefan Kröger vertreten. Christian Donbeck (Trainer Sportfreunde Schwaig): "Es steht eine lange Reise ins Allgäu bevor, wo uns eine erfahrene Mannschaft erwartet, die uns vor allem in Sachen Tempo und Härte alles abverlangen wird. Wir haben in den letzten Spielen zu viele eigene Fehler gemacht, die den Gegner immer wieder stark gemacht haben. Unser Hauptaugenmerk liegt daher darauf, diese Fehler abzustellen und mehr Kontrolle ins Spiel zu bringen." Personalsituation Sportfreunde Schwaig: Tim Schels kehrt nach beruflicher Abwesenheit wieder zurück in den Kader.

Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Ismaning FC Ismaning 15:00

Servet Bozdag (Türkspor Augsburg): "Wir wollen die 3 Punkte in Augsburg behalten - der Sieg letzte Woche hat uns sehr gut getan und wir werden versuchen gegen Ismaning nachzulegen." Personalsituation Türkspor Augsburg: Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt. Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Wir fahren nach Augsburg, um drei Punkte mitzunehmen - das ist das klare Ziel." Personalsituation FC Ismaning: Die Gäste vermelden Bestbesetzung.

Allen Grund zu lachen hat aktuell der SV Kirchanchöring: Coach Thomas Leberfinger (rechts im Bild) und seine Jungs sind bis dato ungeschlagen und treffen am Samstag auf den TSV Landsberg. – Foto: mb.presse / Butzhammer